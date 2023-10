Ukrajinský tankista volal do Ruska, poradili mu s opravou ukoristeného tanku

Žiadal o lepšie tanky.

KYJEV. Ukrajinský tankista telefonoval kvôli pokazenému ukoristenému ruskému tanku na technickú podporu do ruskej fabriky Uralvagonzavod, aby mu poradili s opravou stroja.

Napísal to časopis Forbes, podľa ktorého sa mu Rusi - vrátane riaditeľa závodu - naozaj snažili pomôcť. Zjavne nezistili, že hovoria s ukrajinským vojakom.

Problémy boli skutočné

Ukrajinci ukoristili Rusku počas jeho invázie doteraz asi dvesto kusov ruských tankov T-72B3, čo je jeden z novších strojov a vyrába sa v Uralvagonzavode v Nižnom Tagile, poznamenal magazín.

Na rozdiel od iných ruských tankov nemajú Ukrajinci so strojom T-72B3 toľko skúseností, vysvetľuje časopis. Takže keď sa podľa neho tankista s volacím znakom Kočevnik dostal s ukoristeným strojom tohto typu do problémov, zavolal do Uralvagonzavodu.

Telefonát Ukrajinci natočili a záznam sa objavil na serveri YouTube.

Kočevnik si z Rusov hlavne vystrelil, ale problémy s tankom boli skutočné, píše Forbes.

Tankista, ktorý slúži pri 54. mechanizovanej brigáde ukrajinskej armády, hlásil pri stroji únik oleja, poruchu kompresorov či zlyhávanie elektrického mechanizmu na otáčanie veže.

Žiadal o lepšie tanky

V Uralvagonzavode hovoril s mužom, ktorý sa predstavil ako Alexander Anatoljevič, a zjavne nespoznal v rusky hovoriacom Kočevnikovi ukrajinského vojaka.

Sľúbil, že bude o problémoch informovať konštrukčnú kanceláriu a obráti sa aj na výrobcu motorov.

Ukrajinec sa potom podľa záznamu dovolal riaditeľovi závodu Andrejovi Abakumovovi, ktorý ho požiadal, aby mu podrobne opísal problémy stroja cez komunikačnú platformu WhatsApp, a sľúbil, že všetko prerokuje s konštruktérmi.

Tankista nakoniec Rusom prezradil, že je ukrajinský vojak a poruchový stroj ukoristila jeho armáda vlani pri Izjume.

Na záberoch je tiež počuť, ako Kočevnik žiada Rusov, aby tanky T-72 vyrábali lepšie a ukoristené stroje potom neboli v takom zlom stave. Rozlúčil sa s nimi so slovami "Sláva Ukrajine".

