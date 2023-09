Ruská armáda má personálne problémy. Ďalšie kolo mobilizácie je nevyhnutné

Otázne je len, kedy nastane.

Text vyšiel pôvodne na webe Meduza.

Prvá vlna mobilizácie v Rusku sa začala nariadením Vladimira Putina 21. septembra 2022. V nasledujúcich mesiacoch armáda podľa oficiálnych údajov povolala približne 300-tisíc ľudí, čo umožnilo Kremľu doplniť stavy existujúcich útvarov, ktoré počas prvých šiestich mesiacov invázie na Ukrajinu utrpeli veľké straty a neboli plne obsadené ani na začiatku vojny.

Okrem toho vytvorili viac ako 65 nových „teritoriálnych“ plukov z približne 150-tisíc povolancov, z ktorých väčšinu teraz poslali na front.

Prešiel rok a Putin stále nevydal dekrét o ukončení mobilizácie, čo znamená, že kampaň stále prebieha.

Nadnesené údaje

Ruské úrady tvrdia, že do budúcnosti budú na boj využívať „dobrovoľnícke“ jednotky - iba do konca roka 2023 plánujú naverbovať 420-tisíc bojovníkov, od začiatku roka ich pritom údajne prijali už 300-tisíc.

Oba tieto údaje sa však zdajú byť značne nadsadené. Od septembra 2022, keď Moskva začala kampaň na nábor nových vojakov, do decembra 2022, sa podľa oficiálnych údajov do boja prihlásilo len približne 20-tisíc „dobrovoľníkov“.

Predtým bol jedinou „dobrovoľníckou“ jednotkou armády 3. armádny zbor, ktorý pozostával z približne 15-tisíc ľudí. Je pravdepodobné, že kampaň na nábor nových vojakov nepriniesla do armády ani toľko bojovníkov, aby naplnila prázdne miesta po vojakoch, ktorí vstúpili do armády pred plnohodnotnou vojnou a ktorým sa medzičasom skončili zmluvy. Zrušenie zmluvy bolo oficiálne povolené do septembra 2022.

Ruská armáda zároveň naďalej zaznamenáva značné straty na bojisku. Ku koncu mája 2023 utrpeli ruské ozbrojené sily a skupina Wagner približne 47-tisíc obetí, a to bez započítania ukrajinských občanov, ktorí bojovali vo vojenských jednotkách samozvaných „ľudových republík“.

Od mája do začiatku septembra zahynulo podľa hrubých odhadov na základe údajov o nekrológoch, ktoré zozbierali Mediazona a BBC, ďalších 15-tisíc ruských vojakov. V tomto prípade nejde o bojovníkov prepustených z dôvodu kritických zranení - čísla v tomto smere sú nejasné, ale nepriame dôkazy naznačujú, že po zohľadnení zranení sú celkové nenávratné straty Ruska trikrát vyššie ako počet mŕtvych.

Okrem toho v roku 2023 boli ukončené zmluvy s približne 50-tisíc omilostenými odsúdenými, ktorí predtým bojovali v skupine Wagner, hoci ministerstvo obrany odvtedy začalo aktívne verbovať „dobrovoľníkov“ z ruských väzníc. Ich počet nie je známy.

Rozhodujúca veľkosť armády

Medzitým sa podľa plánu ministerstva obrany má armáda rozrásť o pol milióna ľudí. V roku 2023 mali vzniknúť dve nové kombinované armády a armádny zbor. Výrazné straty, ktoré Rusko utrpelo, však znamenajú, že aj keď armáda zrealizuje svoj plán a zazmluvní nových vojakov, jej schopnosť zväčšiť armádu je ohrozená.

A práve veľkosť armády je rozhodujúca, ak si chce Rusko udržať paritu s ukrajinskými silami, nehovoriac o ich predbehnutí.

Okrem toho sa môže stať, že ministerstvo obrany bude musieť čoskoro vystriedať odvedencov, povolaných v roku 2022. Snaha prinútiť ich bojovať až do samého konca vojny na Ukrajine by mohla byť nákladná, hoci armáda oficiálne nemusí nikoho demobilizovať, kým Vladimir Putin nevydá dekrét o ukončení „čiastočnej mobilizačnej“ kampane.

Neschopnosť rotovať personál by mohla viesť k zníženiu bojovej efektívnosti jednotiek a súčasné nálady medzi odvedencami na fronte naznačujú, že to je čoraz pravdepodobnejšie.

Súdiac len podľa čísel sa zdá, že otázkou pri ďalšom možnom kole mobilizácie v Rusku je kedy, nie či. Čím dlhšie vojna na Ukrajine trvá, tým je ďalšia mobilizácia pravdepodobnejšia - a zároveň je tým aj bližšie.

Vojna na Ukrajine