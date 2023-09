Ruský expert na Slovensko si myslí, že Hlas so Smerom nebude spolupracovať.

Písmo: A - | A + diskusia ( 17 ) Zdieľať

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Proamerické sily sú len krôčik od drvivej volebnej porážky, vedú obdivovatelia Ruska, ktorí sa otvorene stavajú proti ultraliberálnym hodnotám a rozširovaniu NATO.

Takto sobotné parlamentné voľby na Slovensku opisuje ruská tlačová agentúra Ria Novosti v článku z pondelka, ktorý v priebehu dňa prebralo viacero provládnych médií v Rusku vrátane novín Izvestia, Gazeta.ru, TV Zvezda a ďalších.

Agentúra cituje prieskum AKO z polovice septembra , podľa ktorého by najviac hlasov získal Smer s vyše 19 percentami hlasov. Lídra Smeru Roberta Fica agentúra predstavuje ako politika, ktorý kritizuje sankcie proti Rusku, je proti dodávkam zbraní Ukrajine a proti vstupu Ukrajiny do NATO.

Fica cituje z reportáže agentúry Associated Press, vrátane jeho výroku na mítingu, že vojnu začali „ukrajinskí nacisti a fašisti“ v roku 2014.

Progresívne Slovensko agentúra Ria Novosti nazýva stranou Zuzany Čaputovej a stranu Hlas zasa označuje ako eseročku a predpokladá, že nebude chcieť byť súčasťou proruskej vlády.

Agentúra v článku do veľkej miery cituje články západnej tlače, ktoré vyšli v priebehu tohto mesiaca, oslovila však aj ruských expertov na Slovensko, ktorí výsledok proruských síl napriek vedeniu Smeru v prieskumoch nevidia nádejne.

Ruskí experti o silách v pozadí

Dianie na Slovensku popisujú v dimenziách zápasu medzi Západom a Ruskom, slovenským aktérom nepripisujú vlastné motivácie, ich konanie je vždy ovplyvnené silami zvonku.

Vadim Truchačev z Ruskej štátnej univerzity pre humanitné vedy poznamenal, že Smer môže hľadať koaličných partnerov len v radoch krajnej pravice. „Zvyšok bude držať na uzde vedenie Európskej únie,“ povedal agentúre.

Odkázal na koniec mečiarizmu v 1998, keď „zakladateľ moderného slovenského štátu“ Vladimír Mečiar nebol schopný zostaviť vládu. „Veľvyslanectvo USA a Nemecka presvedčilo opozičných lídrov, aby vytvorili koalíciu bez Mečiara,“ hovorí Truchačev.

Slovenská demokratická koalícia (SDK) s lídrom Mikulášom Dzurindom vznikla v reakcii na Mečiarovu zmenu volebného zákona.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Chýba tu sexi kandidát, politici konšpirujú. Ako cudzinci na Slovensku vnímajú predvolebnú kampaň Čítajte

Hlas nebude spolupracovať

Hlas podľa ruského politológa nebude so Smerom spolupracovať ani v prípade, že by Fico netrval na tom, že by mal byť na čele vlády.

„Európska únia nepotrebuje vládu, v ktorej dve tretiny tvoria priaznivci Ruska. Hlas sa dohodne s liberálmi a konzervatívcami,“ povedal pre Ria Novosti Truchačev.

Okrem neho agentúra cituje analytika Denisa Denisova, ktorý vidí Ficovo prípadné víťazstvo ako ranu pre euroatlantickú jednotu a predpovedá, že „Washington a Brusel vynaložia maximálne úsilie, aby zabránili návratu bývalého premiéra k moci“.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár