Na mítingu Smeru bola svetová agentúra, reportáž zaujala aj amerického senátora

Fico poskytol AP aj rozhovor.

Písmo: A - | A + diskusia ( 2 ) Zdieľať

Návrat Roberta Fica k moci by mohol znamenať, že Slovensko opustí demokratický smer a vydá sa cestou Orbánovho Maďarska a do menšej miery aj Poľska pod vládou strany Právo a spravodlivosť, píše zo svojej predvolebnej reportáži zo Slovenska agentúra Associated Press.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Medzinárodná verejnosť by mala vedieť, že NATO je na Slovensku v súčasnosti extrémne nepopulárne,“ povedal Fico AP pred nedávnym mítingom v Michalovciach. „Ak by sa dnes konalo referendum, môžem garantovať, že ľudia by povedali nie NATO. “

On sám by však krajinu neviedol k vystúpeniu z NATO ani z EÚ, povedal agentúre AP.

Senátor apeluje na Zuckerberga

Reportáže z predvolebného Slovenska už tento mesiac priniesli aj iné svetové médiá. New York Times, BBC aj Guardian sa zameriavali na vplyv kremeľskej propagandy na slovenskú verejnosť a na očakávané víťazstvo Smeru, ktorý posolstvá propagandy šíri.

Na článok v New York Times zareagoval aj americký demokratický senátor Bob Menendez listom šéfovi spoločnosti Meta Markovi Zuckerbergovi. Menendez ho vyzval, aby zabezpečil, že na jeho sociálnych sieťach Facebook a WhatsApp sa nebudú šíriť dezinformácie a skreslené správy.

„Vyzývam spoločnosť Meta, aby bezodkladne venovala obnovenú pozornosť a zdroje nadchádzajúcim voľbám na Slovensku, a žiadam vás, aby ste nám poskytli ďalšie informácie o tom, aké kroky podnikne spoločnosť Meta, aby zabránila cielenému zahraničnému škodlivému vplyvu a zasahovaniu do volieb na svojej platforme a zabránila významným, škodlivým dôsledkom, ktoré môžu tieto aktivity spôsobiť,“ napísal Menendez.

Slovensko ako súčasť trendu

Agentúra AP vo svojej reportáži podotýka, že situácia na Slovensku je súčasťou širšieho trendu v Európe. Maďarsko má otvorene proruskú vládu a strany „skeptické k intervencii na Ukrajine“ majú výraznú podporu aj v Nemecku, vo Francúzsku a v Španielsku.

„V mnohých z týchto krajín sa blížia národné a regionálne voľby, ktoré by mohli preklopiť verejnú mienku v prospech Moskvy,“ píše AP.

AP cituje aj Ficove výroky z mítingu v Topoľčanoch, kde bývalý premiér zopakoval tvrdenie kremeľskej propagandy o tom, že vojnu začali „ukrajinskí nacisti a fašisti“ v roku 2014.

Related article

Related article Slovensko po voľbách už nemusí byť spoľahlivým spojencom Ukrajiny, píše New York Times Čítajte

Fico v rozhovore pred mítingom v Michalovciach agentúre AP povedal, že ak by bol vo vláde, zastavil by dodávky zbraní na Ukrajinu. Agentúra podotýka, že Fico je proti sankciám a že chce použiť slovenské členstvo v NATO na to, aby zablokoval vstup Ukrajiny.

Fico v interview pre AP zopakoval, že západné zbrane nemôžu pomôcť zmeniť priebeh vojny a že EU a USA by mali využiť svoj vplyv na to, aby pomohli dohodnúť kompromisnú mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou. „Je naivné myslieť si, že Rusko by opustilo územie, ktoré má pod kontrolou,“ povedal Fico AP.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár