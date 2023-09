Bachmutský masaker a šokujúca udalosť. Posielajú nás na istú smrť, sťažuje sa ruský prápor

Vojaci sa tiež sťažujú, že morálka ruských jednotiek je nízka a počet samovrážd stúpa.

KYJEV. Ruskí vojaci bojujúci pri ukrajinskom Bachmute zverejnili v stredu výzvu, v ktorej sa sťažujú na svoje vojenské velenie. To im údajne neposkytuje dostatok zbraní a nariaďuje im zo dňa na deň vykonávať nepremyslené útoky na opätovné získanie stratených pozícií. "Proste nás všetkých poslali na istú smrť. Nepripravené," uvádza jeden z vojakov vo videu.

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej stredajšej správe o situácii na ukrajinskom fronte upozornil na takmer päťminútový apel ruských vojsk. Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Telegram sa sťažujú príslušníci 1. práporu 1442. pluku z Altajského kraja na Sibíri, ktorý teraz operuje v smere na Bachmut, konkrétne pri obci Kliščijivka, ktorú Ukrajinci oslobodili cez víkend.

Kritika veliteľov

Vojaci tvrdia, že ruské velenie im náhle nariadilo opustiť svoje stanoviská a všetku vojenskú techniku, sformovať desaťčlennú útočnú skupinu a rýchlo postupovať smerom na Bachmut. Podľa nich však na to nie sú pripravení a nemajú dostatok informácií ani potrebných zbraní. Obviňujú svojich veliteľov, že ich poslali na smrť.

Munícia, ktorú majú k dispozícii, je podľa ich slov často nefunkčná. "Munícia je hrozná, nelieta. A keď už letí, tak ani nevybuchne. Prakticky neexistuje," hovorí jeden z bojovníkov. Zároveň dodáva, že ruskí velitelia teraz dodatočne začali rozmiestňovať vojakov z tylových pozícií na frontové línie bez toho, aby im poskytli delostrelectvo potrebné na útok.

Bojovníci sa tiež sťažujú, že morálka ruských jednotiek je nízka a samovrážd pribúda. "Dnes ráno došlo k šokujúcemu incidentu - obesil sa nám muž, ktorý nie je z našej jednotky. Spáchal tu samovraždu. Dôvodom mohol byť strach," hovorí vojak. Podľa neho sa panika medzi jeho kolegami rozšírila aj po tom, čo ukrajinské sily údajne zmasakrovali väčšinu bližšie nešpecifikovaného ruského pluku a takmer celú ustupujúcu útočnú skupinu v Bachmutskej oblasti.

Sťažnosti priamo Putinovi

ISW k prípadu dodáva, že rodiny príslušníkov 1442. pluku sa predtým sťažovali prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Ruské vojenské velenie totiž minulý týždeň nechalo zbiť jeho príslušníkov za to, že odmietli zaútočiť. Inštitút tiež cituje ruských blogerov, podľa ktorých sa tamojší velitelia nedávno stali terčom kritiky aj za to, že údajne nariadili vojakom, aby znovu dobyli Andrijivku, ktorá leží asi 10 kilometrov juhozápadne od Bachmutu, bez toho, aby im na to vytvorili vhodné podmienky.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredajšom rozhovore pre televíziu CNN povedal, že ukrajinská armáda postupuje na južnom fronte. On sám očakáva, že Ukrajinci do konca roka dosiahnu niekoľko úspechov. V posledných dňoch sa im podarilo postúpiť práve pri Bachmute. Ukrajinský generál Oleksandr Syrskyi v pondelok povedal, že zničili niektoré z najlepších ruských jednotiek v oblasti.

Ruské sily podnikli v noci na štvrtok ďalší rozsiahly nálet na niekoľko miest na Ukrajine. Veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj uviedol, že Moskva vyslala v niekoľkých vlnách 43 riadených striel, pričom ukrajinská armáda zostrelila 36 z nich. Údery alebo zostrelené rakety poškodili alebo zničili množstvo budov v regiónoch, pričom ukrajinské úrady informovali o dvoch desiatkach zranených.

