Počkajte na výsledky vyšetrovania, vyzýva Kyjev v prípade možného ukrajinského zásahu Kosťantynivky

Podľa novinárov NYT priletela raketa z oblasti, ktorá je pod kontrolou Ukrajiny.

KYJEV. Oddelenie strategickej komunikácie ukrajinskej armády vyzvalo médiá, aby počkali na výsledky oficiálneho vyšetrovania raketového útoku na tržnicu v meste Kosťantynivka.

Vyjadrilo sa tak po článku novín The New York Times, podľa ktorého bol úder zo 6. septembra „tragická nehoda“ spôsobená ukrajinskou raketou a nie ruským ostreľovaním.

„Za účelom objasnenia okolností raketového útoku začala Bezpečnostná služba Ukrajiny 6. septembra trestné konanie podľa článku 438 Porušenie zákonov a zvykov vojny. V súčasnosti sa koná oficiálne vyšetrovanie. Do jeho ukončenia je vyjadrovanie sa k akýmkoľvek podrobnostiam o incidente zákonom zakázané a neodporúčané,“ uviedlo oddelenie vo vyhlásení pre portál Ukrajinská pravda.

Poukázalo pritom na to, že akékoľvek komentáre a domnienky „môžu a použijú ruskí propagandisti“.

Ukrajinská vláda 6. septembra informovala, že ruská armáda zasiahla tržnicu v meste Kosťantynivka v Doneckej oblasti, pričom útok zabil 17 ľudí a 33 zranil.

The New York Times však v pondelkovom článku založenom na ich vlastnom vyšetrovaní uvádzajú, že „tragickú nehodu“ spôsobil pád ukrajinskej rakety a nie ostreľovanie ruskými silami.

K záveru, že Kosťantinivku ale pravdepodobne zasiahla ukrajinská strela, došli novinári The New York Times okrem iného na základe analýzy trajektórie rakety alebo preskúmania miesta jej dopadu. Dráhu letu pritom analyzovali na základe videozáznamu zverejneného Zelenským, na ktorom sa otáčajú ľudia, keď počujú zvuky približujúcej sa rakety, a na strechách zaparkovaných áut je viditeľný jej odraz.

Podľa novinárov amerického denníka raketa priletela z oblasti, ktorá je pod kontrolou Ukrajiny.

Niekoľko minút pred zásahom trhoviska v Kosťantinivke sa okrem toho v miestnej skupine na platforme Telegram objavila správa o odpálení dvoch ukrajinských rakiet zem-vzduch z mesta Družkivka asi 16 kilometrov od Kosťantinivky.

Odpálenie rakety počuli aj reportéri The New York Times, ktorí boli v tom čase v Družkivke. To sa pritom časovo zhodovalo so zásahom trhoviska v Kosťantinivke, kam raketa dopadla o štyri minúty neskôr.

