Ukrajina Rusko Online: Biden a Zelenskyj sa podľa amerických médií na budúci týždeň stretnú v USA

Nemecká ministerka zahraničných vecí vyjadrila presvedčenie, že opoziční republikáni v americkom Kongrese ponúknu dlhodobú podporu pre Ukrajinu. Baerbocková sa s nimi stretla počas svojej návštevy Spojených štátov.

Hoci sa objavili rozdielne názory, mnohí republikáni podľa jej slov dali jasne najavo, že pre nich je podpora Ukrajiny ústredná a dôležitá práve pre to, že je to aj podpora medzinárodného poriadku založeného na pravidlách.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Baerbocková takisto podľa svojich slov počula, že mnohí z nich (republikánov) si uvedomujú, aké dôležité je pokračovanie v podpore Ukrajiny pre Európanov i pre Ukrajinu samotnú.

V Nemecku pretrváva znepokojenie, že bývalý republikánsky prezident USA Donald Trump by sa mohol vrátiť do Bieleho domu. To, aký postoj by v takomto prípade americká vláda zaujala k Ukrajine, však nie je známe.

Súčasného prezidenta, demokrata Joea Bidena, považujú spojenci za oveľa viac predvídateľného. On aj Trump sa usilujú o znovuzvolenie v budúcoročných prezidentských voľbách.

Nemecká ministerka varovala pred možným víťazstvom ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine, ak by Kyjev prestal dostávať podporu od Európanov i Američanov. "Bolo by to aj osudové znamenie pre ďalšie diktatúry, pre ďalšie autokracie tohto sveta," povedala.

Baerbocková sa vo štvrtok stretla s viacerými členmi Kongresu vrátane lídra republikánov v americkom Senáte Mitcha McConnela. V piatok bude rokovať s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom. (TASR)