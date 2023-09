Spodnú bielizeň má pod oblečením, ale ako superhrdina sa cíti. Musk má už priveľa moci

Ukrajinci sú odkázaní na Muskovu sieť.

WASHINGTON, BRATISLAVA. Elon Musk sa utiekal k príbehom o superhrdinoch už ako malý chlapec, ktorý vyrastal v Juhoafrickej republike v čase apartheidu a mal problém vytvoriť si kontakty so spolužiakmi. Aj on chcel byť hrdinom: po veľkolepom putovaní zachrániť svet.

„Vždy sa snažia zachrániť svet, so spodnou bielizňou na vrchnom oblečení, čo je, ak sa nad tým zamyslíte, naozaj zvláštne,“ cituje Muskove slová v článku pre Washington Post Walter Isaacson, ktorému v týchto dňoch vychádza životopisná kniha o miliardárovi. „Snažia sa však zachrániť svet.“

Ruská agresia proti Ukrajine podľa Isaacsona dala Muskovi príležitosť aspoň čiastočne sa superhrdinom stať. A on sa toho chytil.

Rusi od prvého dňa invázie útočili na ukrajinskú infraštruktúru, aby komplikovali komunikáciu brániacej sa armády. Vtedy začal Musk dodávať Kyjevu terminály Starlinku, ktoré sa pripájali na satelity. Postupne ich prišlo až 42-tisíc, v prvých dňoch invázie dostával dvakrát denne správy o tom, ako nasadenie zariadení pokračuje.

Aj vďaka tejto technológii mohli Ukrajinci koordinovať útoky bezpilotných lietadiel alebo získavať informácie o pohybe ruských jednotiek. Prístup na internet pomáhal tiež nemocniciam, firmám, ale aj humanitárnym organizáciám v krajine.

Isaacson však v knihe prezrádza aj to, že Musk sám rozhodol o obmedzení Starlinku tak, aby znemožnil útok na ruské ciele na Krymskom polostrove, keďže nebolo možné ich presne zamieriť. Miliardár sa obhajuje, že sa nechcel zapliesť do jadrovej vojny.

On musí byť tým záchrancom

Musk má aj na pomery najbohatšieho muža sveta (podľa Forbesu má jeho majetok hodnotu 267 miliárd dolárov) obrovský vplyv na dianie vo svete. Na Ukrajine, kde ovplyvňuje úspech vojenských operácií, sa to nekončí.

Muskov vplyv Satelitný internet Starlink je základom komunikácie ukrajinskej armády .

. Kľúčové inovácie pri prechode na elektrické vozidlá sa odohrávajú v jeho Tesle.

sa odohrávajú v jeho Tesle. Americkej vesmírnej agentúre NASA vysiela jeho SpaceX na obežnú dráhu ľudí aj satelity .

. Cez sieť X (predým Twitter) môže ovplyvňovať verejnú diskusiu. Už tam znovu pustil Donalda Trumpa a ruskú propagandu.

Viac, ako by si mnohí priali, je na neho odkázaná napríklad americká vláda. Jeho SpaceX je jediným spôsobom, ako NASA dostáva astronautov na obežnú dráhu, od Muskovej Tesly bude do veľkej miery závisieť rozširovanie americkej infraštruktúry pre elektrické vozidlá a zjavne má aj veľký vplyv na vývoj ruskej agresie proti Ukrajine.

Minuloročná kúpa siete Twitter, ktorú medzitým premenoval na X, zas môže mať vplyv na budúcoročné prezidentské voľby, keďže Musk okrem iného povolil, aby sa do tohto priestoru vrátil aj exprezident Donald Trump. Tomu Twitter zrušil konto po tom, ako vyzýval ľudí na odpor proti vláde a spochybňoval voľby.

„Elon Musk je konglomerátom a každá časť jeho impéria môže zvýšiť jeho schopnosti – či už skutočné, alebo imaginárne – pri presadzovaní záujmov inej časti,“ napísal pred rokom v analýze pre CNN komentátor Seth Fiegerman.

„Keď pred zákonodarcami hovorí o záležitostiach Tesly, niektorí poslanci môžu napríklad zvažovať aj to, či by Musk mohol odpojiť Ukrajinu od Starlinku, alebo či by mohol na Twitteri pretláčať niektoré témy, ktoré by im mohli uškodiť,“ upozorňuje.

Politici musia s Muskom rokovať, lebo ho potrebujú pri presadzovaní svojich záujmov napriek tomu, že nejde o diplomata ani o štátnika. Nemá legitimitu od voličov, pred ktorých sa nikdy nemusel postaviť, no firmami vie ovplyvňovať dianie viac, ako sa to v minulosti darilo Johnovi D. Rockefellerovi alebo v strednej Európe známemu Georgeovi Sorosovi.