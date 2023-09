Od druhej svetovej vojny ich v boji nikto nepoužil. Pribrzdia ukrajinský postup dračie zuby?

Ukrajinci prelomili v Záporožskej oblasti prvú líniu ruskej obrany.

Článok pôvodne vyšiel na webe Aktuálně.cz

Ukrajinskí vojaci na južnom fronte v Záporožskej oblasti prelomili prvú líniu ruskej obrany. Po veľkých mínových poliach na nich čaká ďalší stupeň, ktorý kremeľskí okupanti nastražili, vrátane tzv. dračích zubov. Obranného opevnenia, ktoré priamo v boji od druhej svetovej vojny nikto nepoužil.

Na čo slúžia dračie zuby

Ruský agresor sa rozhodol použiť prvok obranného opevnenia podobný tomu, aký začalo budovať Nemecko už počas prvej svetovej vojny, aby sa chránilo pred útokom zo Západu. Pásmo nazvalo Siegfriedova línia podľa mytologickej postavy zabijaka drakov Siegfrieda.

Každý zub bol obvykle vysoký 90 až 120 centimetrov. Medzi zubami boli často umiestnené nášľapné míny a pozdĺž línie zubov boli vybudované ďalšie prekážky, ako napríklad ostnatý drôt, ktoré mali zabrániť prechodu pechoty.

Útočiaci Ukrajinci by museli prekonať železobetónové odliatky v tvare pyramídy. Podľa denníka The National boli betónové zuby zapustené najmenej jeden meter do zeme, aby sťažili pokusy o ich vytrhnutie.

Podľa odborníkov tieto obranné prvky nemajú byť úplne nepreniknuteľné, ale majú slúžiť na nasmerovanie útočiacej strany tak, aby sa na ňu mohla sústrediť delostrelecká paľba. Na záberoch, ktoré sa dostali do médií, je však často vidieť, že zuby sú len položené na zemi.

Ako by si Ukrajina mohla poradiť

Ukrajinci poskytli spravodajskej televízii CNN čerstvé zábery ruskej obrannej línie, na ktorých sú práve dračie zuby. Spravodajský portál National News tvrdí, že je nepravdepodobné, že by Rusko na Ukrajine inštalovalo takú hrubú obrannú líniu ako Siegfriedova. Podľa autora je možné, že modernejšie tanky si s prekážkami poradia pomocou svojich hlavných diel.

Ukrajina má aj americkú raketovú nálož M58 Mine Clearing Line Charge. Pomocou rakety sa položí viac ako 100 metrov dlhá šnúra s plastickou trhavinou C4 do mínového poľa a až potom je odpálená. Výbuch odpáli v jej blízkosti aj míny pod zemou. Teoreticky by mohol odstrániť aj dračie zuby.

Podľa denníka The National je však pravdepodobnejšie, že Ukrajina bude hľadať spôsob, ako obísť obranné zariadenia, alebo vyšle pechotu, aby obsadila vzdialenú stranu prekážky, kým nedorazia ženijné jednotky.

Aké opevnenia Rusko vybudovalo

Webová stránka Meduza, ktorá analyzovala správy o obranných stavbách, v máji pred začiatkom ukrajinskej protiofenzívy napísala, že Rusi na okupovaných územiach a hraniciach vybudovali 1 500 kilometrov opevnení. Podľa portálu boli obranné línie vybudované na Ruskom okupovanom polostrove Krym, ako aj na juhu Ukrajiny a na východe krajiny. Z ruskej strany hranice sa potom tiahnu okolo severovýchodnej časti Ukrajiny a siahajú až k bieloruskej hranici.

Konkrétne v Záporožskej oblasti vybudovali opevnenia okolo miest Melitopoľ a Tokmak, ktoré sa pravdepodobne stanú terčom ukrajinskej protiofenzívy, poznamenala vtedy Meduza. Opätovné získanie týchto miest by totiž narušilo zásobovanie ruských jednotiek z Krymu a prerušilo ich spojenie s ruskými jednotkami v Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny.

Podľa Meduzy je hlavnou slabinou ruských opevnení to, že ruské sily nemajú dostatok jednotiek, ktoré by mohli nasadiť do týchto oblastí na ich kontrolu. Šéf ruskej armády na Kryme Sergej Aksjonov však už skôr uviedol, že Ukrajina nebude schopná opätovne dobyť Krymský polostrov kvôli opevneniam a obrannej formácii.

