Rusko Ukrajina Online: USA varujú Pchjongjang pred možnou dodávkou zbraní Rusku

USA varovali Severnú Kóreu pred dôsledkami možných dodávok zbraní Rusku na boj proti Ukrajine. Šojgu pritom dokonca uviedol, že Rusko zvažuje spoločné námorné cvičenia s Pchjongjangom.

Poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan vyhlásil, že severokórejský vodca Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin plánujú diskutovať o potrebách Ruska v oblasti zbrojenia.

Rusko sa podľa Sullivana bude snažiť získať zbrane od svojho východného suseda s cieľom zaútočiť na ukrajinské zásoby potravín a vykurovaciu infraštruktúru pred blížiacim sa zimným obdobím.

"Na Severnú Kóreu to nevrhne dobré svetlo a zaplatí za to cenu v medzinárodnom spoločenstve. To, že sa Rusko musí obrátiť na takú krajinu, akou je Severná Kórea, hovorí za všetko," skonštatoval Sullivan.

Ruský minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že Rusko zvažuje spoločné námorné cvičenia so Pchjongjangom. "Sú to naši susedia, tak prečo nie?" povedal.

Denník The New York Times v pondelok priniesol správu o tom, že Kim Čong-un sa plánuje osobne stretnúť s Putinom v ruskom Vladivostoku počas Východného ekonomického fóra, ktoré je naplánované na 10. až 13. september. Špekuluje sa aj o jeho ceste do Moskvy. Kremeľ tieto správy však nepotvrdil. "Nemáme k tomu čo povedať," skonštatoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Putin chce podľa NYT získať od Severnej Kórey delostrelecké granáty a protitankové strely. Výmenou by Rusko ponúklo Severnej Kórei (KĽDR) pokročilú technológiu pre satelity a ponorky na jadrový pohon. Biely dom uviedol, že Šojgu koncom júla cestoval do KĽDR so zámerom získať dodatočnú muníciu.

OSN, USA, Británia, Južná Kórea i Japonsko minulý týždeň vyhlásili, že akákoľvek dohoda posilňujúca spoluprácu medzi Ruskom a Severnou Kóreou by porušila rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN zakazujúce dohody o zbraniach s Pchjongjangom. Moskva tieto rezolúcie sama schválila.

Spojené štáty v auguste uvalili sankcie na tri právnické osoby obvinené z úsilia sprostredkovať obchody so zbraňami medzi Severnou Kóreou a Ruskom.

Tieto sankcie však podľa výskumníka z Kórejského inštitútu pre národné zjednotenie nezastavia obchodovanie Ruska a Severnej Kórey so zbraňami. "Vojna na Ukrajine a strategické súperenie medzi Spojenými štátmi a Čínou prakticky neutralizovali súčasný systém Bezpečnostnej rady OSN," povedal pre agentúru AFP. (TASR)