Rusko cieli na ukrajinské letecké základne, zjavne chce zničiť západné rakety

Ukrajina presúva kľúčové zbrane aj kvalifikovaný personál.

KYJEV. Rusko tento týždeň odpálilo desiatky rakiet na západnú Ukrajinu, zameriavalo sa pritom na letecké základne, vzletové a pristávacie dráhy alebo výcvikové stredisko pre pilotov, ktoré sa nachádzajú až tisíc kilometrov od frontovej línie.

Napísal to denník Financial Times, podľa ktorého je zjavne hlavným cieľom intenzívnejších ruských útokov do hĺbky ukrajinského územia zničenie schopnosti Ukrajiny odpaľovať strely dlhého doletu, ktoré získava od západných partnerov.

Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že len v utorok Rusi vypálili 28 riadených striel, z ktorých 16 ukrajinská protivzdušná obrana zachytila.

Podľa činiteľov oboznámených so záležitosťou považuje Kyjev a jeho spojenci tieto vzdušné údery za súčasť niekoľkotýždňového ruského úsilia o zničenie ukrajinských vzletových a pristávacích dráh aj flotily lietadiel používaných na odpaľovanie striel s plochou dráhou letu označovaných v Británii ako Storm Shadow a vo Francúzsku ako SCALP, uvádza FT.

Ukrajina preto - v snahe vyhnúť sa zásahu - presúva kľúčové zbrane aj kvalifikovaný personál, ukrajinskí piloti neustále pendlujú po desiatkach domácich leteckých základní a komerčných letísk, uviedli činitelia.

"Nie je prekvapením, že sa snažia zničiť naše letectvo a pilotov... Robia (im) veľa problémov," povedal hovorca ukrajinských vzdušných síl Jurij Ihnat.

Dlhý dosah západných striel Storm Shadow/SCALP podľa FT pomohol Kyjevu v súčasnej protiofenzíve, kde Ukrajinci zaznamenali skromné úspechy, ale krajina ich potrebuje viac.

Kyjev tvrdí, že americké balistické strely ATACMS a nemecké riadené strely Taurus by pomohli jeho pechote, ktorá sa už tretí mesiac snaží prelomiť niekoľko vrstiev ruských opevnení pozdĺž frontovej línie.

Ako prvá dodala Ukrajincom svoje rakety Storm Shadow Británia, nasledovala ju Francúzsko so strelami SCALP.

Spojené štáty a Nemecko zostávajú s poskytnutím rakiet dlhého doletu na Ukrajinu opatrnejšie, keďže sa obávajú eskalácie konfliktu v prípade ich použitia na ruskom území. Ukrajina tvrdí, že odpaľuje západné strely iba v rámci svojich hraníc s cieľom zasiahnuť ruské sklady munície, veliteľské stanoviská a logistické body na okupovaných územiach.

V prvých mesiacoch vojny sa Ukrajina musela spoliehať na rýchlo sa vyčerpávajúci arzenál sovietskych rakiet zem-vzduch, vrátane systémov typu S-300 a Buk, čo Rusku zabránilo v získaní vzdušnej prevahy, pripomína FT s poznámkou, že to donútilo ruskú armádu odpaľovať rakety z Ruska a anektovaného polostrova Krym.

Bývalý veliteľ amerických síl v Európe Ben Hodges sa domnieva, že Moskva sa snaží zúfalo zabezpečiť, aby Ukrajina nezískala schopnosť zasiahnuť základne na Kryme, čo by Rusov potenciálne mohlo z tohto územia vyhnať.

Ruské nálety zamerané na ukrajinské letecké základne sú podľa Hodgesa pokusom zabrániť takémuto zvratu vo vojne.

Systémy protivzdušnej obrany dodané neskôr Ukrajine západnými spojencami - ako sú americké systémy Patriot alebo nemecké Iris-T - pomáhajú chrániť ukrajinské nebo, ale podľa Ihnata ich je na lepšiu ochranu potrebných viac, keďže Rusko útočí na vojenskú aj civilnú infraštruktúru denne.

