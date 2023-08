Nahnevané Mavky proti orkom. Ukrajinské ženy vedú odboj na okupovaných územiach

Muži to dokážu a my tiež, hovorí jedna zo zakladateliek odboja.

Text pôvodne vyšiel na webe Aktuálně.cz

Začalo sa to vlani 8. marca na Medzinárodný deň žien. Ukrajinky na okupovaných územiach vedeli, že Moskva bude chcieť sviatok pripomenúť, a očakávali ruských vojakov, ktorí im budú na uliciach rozdávať kvetiny.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Chceli sme im ukázať, že si nás nemôžu kúpiť kvetinami a že vieme, čo chceme. Že chceme späť Ukrajinu," hovorí jedna zo žien, ktoré založili odbojovú skupinu Mavka.

Nehnevajte ukrajinské ženy

Krym, ako aj novo obsadené časti Záporožskej a Chersonskej oblasti, zaplnili plagáty s obrázkami mýtickej mavky. Postavy z legiend, ktorá pripomína rusalky alebo lesné víly. Je taká populárna, že o nej vznikol ukrajinský animovaný film, ktorý zamieril do kín na jar tohto roku.

Obraz sprevádzajú slogany ako "Mavky vidia všetko" a "Okupanti, vypadnite! Nehnevajte ukrajinské ženy". Okrem toho ukrajinské ženy používajú fantasy sériu J. R. R. Tolkiena Pán prsteňov a spomínajú, že bojujú proti "orkom", ako sa v krajine pejoratívne prezývajú ruskí vojaci.

Hnutie odporu založili tri kamarátky z Melitopoľa, ktorý je od marca minulého roka okupovaný Rusmi. Od septembra bolo mesto nelegálne anektované.

Celá myšlienka ženského odporu sa začala v kuchyni, hovorí pre Deutsche Welle jedna zo zakladateliek, ktorá z bezpečnostných dôvodov nechce uviesť svoje meno ani ukázať tvár. Samu seba označuje len ako "nahnevanú Mavku".

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tri miesta, kde Ukrajinci tlačia na okupantov a smerujú k hlavnej obrannej línii Čítajte

Skupina komunikuje najmä prostredníctvom sociálnej siete Telegram. Rozosiela protiruské letáky, vylepuje plagáty alebo maľuje graffiti v uliciach, ničí ruské symboly a tiež zbiera informácie o umiestnení ruských vojsk alebo plánovaných kontrolách v mestách.

"Rodine o svojich aktivitách v odboji nehovorím. Robím všetko pre to, aby nevideli ani jeden leták alebo sprej," hovorí Tetyana, ktorej meno bolo kvôli jej bezpečnosti zmenené. Pochádza zo Simferopoľu na Krymskom polostrove, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko.

Do protiruských aktivít sa chcela zapojiť už pred deviatimi rokmi, ale ešte nebola plnoletá. Tento rok, opäť okolo 8. marca, ju zaujali plagáty Mavky na Telegrame. Na kanál sa prihlásila, pretože svoje detstvo strávila v Melitopoli na juhu Ukrajiny.

Keď sa dozvedela, že do bytu jej starej mamy, ktorý bol od začiatku invázie prázdny, sa nasťahovali ruskí vojaci, rozhodla sa niečo podniknúť. Kontaktovala odbojovú skupinu, aby zistila, ako by mohla pomôcť.

Pálenie ruských symbolov

Jej prvou úlohou bolo zhromaždiť informácie. "Najprv som len pozorovala armádu a jej vybavenie v meste. Počula som rôzne fámy od priateľov, ktorí pracujú na miestnych úradoch, a všetko som hlásila Mavke," vysvetľuje.

Neskôr ju požiadali, aby rozdávala letáky a maľovala na steny modro-žlté ukrajinské vlajky a vlastenecké heslá. Hovorí, že je ťažké byť nenápadná, keď vyvesí leták a potom si ho odfotí na mobil.

"Graffiti je ešte ťažšie, pretože musíte nosiť rukavice, aby ste si nepoškriabali ruky farbou. Potom si ich musíte vyzliecť a rýchlo odfotiť. Na rušných miestach to jednoducho nemôžete robiť," priznáva. Potvrdzujú to aj obrázky, ktoré odboj zdieľa na sociálnych sieťach. Jeho diela sú najviac viditeľné na zastrčených miestach.

Keď Tetyanin otec priniesol z práce domov ruské propagandistické plagáty a vlajku, mladá žena prišla s nápadom, ktorý predložila Mavkám: nafilmovať alebo odfotografovať pálenie ruských symbolov. To sa podľa jej slov neskôr stalo jednou z obľúbených činností odbojovej organizácie.

Ženy zverejňujú videá na svojom kanáli Telegram, ktorý má viac ako 7-tisíc členov. Podľa nahnevanej Mavky sa do odboja aktívne zapája viac ako 100 žien a ďalšie stovky žien a dievčat nepravidelne pomáhajú alebo poskytujú informácie o ruskej armáde.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jazyk ako obrana. Ukrajinci sa odvracajú od ruštiny, vyhadzujú aj ruské knihy Čítajte

Banka nahnevanej Mavky

Hnutie Mavka netvoria len prevažne ženy, ale chce predovšetkým pomáhať aj iným ženám, ktoré sa v okupovaných mestách cítia bezmocné a vadí im obťažovanie zo strany ruských vojakov.

"Jedna mladá žena mi napísala, že sa málokedy odváži vyjsť z domu a len občas ide do obchodu," hovorí jedna zo zakladateliek.

Tento rok sa ženám podarilo pomocou dômyselnej grafiky zmeniť dizajn klasickej 50-rubľovej bankovky, poznamenal denník Daily Mail. Ľudia v okupovaných mestách musia platiť ruskými rubľami namiesto ukrajinských hrivien, ale ženám sa podarilo premeniť nástroj útlaku na symbol ukrajinskej národnej hrdosti.

V strede klasickej bankovky je ženská postava, socha Nevy, ktorá stojí v Petrohrade a drží žezlo. Ukrajinci bankovku upravili tak, že žena pripomína Mavku s kvetinovou ozdobou hlavy a drží ukrajinský trojzubec.

Okrem toho označenie "Ruská banka" prepísali na "Banka nahnevanej Mavky" a namiesto nápisov "Ruská bankovka" a "50 rubľov" je uvedené "Toto nie je Rusko" a "Nachádzate sa na Ukrajine". Stovky podobných bankoviek sa objavili na Ruskom okupovaných územiach od Melitopoľu, Berďanska a Tokmaku na juhu Ukrajiny až po Sevastopoľ a Jaltu na Kryme.

(zdroj: Telegram Mavka)

Všimli si ich aj proruskí blogeri

Aktivity odporu si už všimli aj niektorí proruskí blogeri, ktorí ženy označujú za sabotérky a tvrdia, že miestni obyvatelia sa ich boja. Nahnevaná Mavka to považuje za dôkaz, že okupantom sa ich aktivity nepáčia. A to je cieľom odporu: pripomenúť im, že na Ukrajine nie sú vítaní.

Navyše, ako postupuje ukrajinská protiofenzíva, miestni Ukrajinci sú čoraz aktívnejší a vystupujú proti Rusom, hovorí nahnevaná Mavka. "Keď ľudia vidia, akí sú naši vojaci úspešní, a potom o nich čítajú, dodáva im to odvahu. Muži to dokážu a my tiež."

Pre Tetyanu je situácia na Kryme zložitejšia. Počas takmer desaťročia okupácie niektorí ľudia uverili propagande. Svojej rodine ani priateľom o svojich aktivitách nehovorí, hoci mnohí z nich sú voči Rusom kritickí.

"Zdá sa mi, že veľký počet ľudí na Kryme, najmä krymských Tatárov, podporuje odboj," domnieva sa.

Vojna na Ukrajine