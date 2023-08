Niektorí Ukrajinci sa bránia úplatkami, iní sa pred odvodom skrývajú

Ukrajina nemá inú možnosť ako pokračovať v odvodoch.

KYJEV. Tridsaťdeväťročný muž z Odesy na poslednom vojenskom kontrolnom stanovišti pred odchodom z Ukrajiny ukázal lekársku správu preukazujúcu vážne poranenie chrbtice, ktoré ho oslobodzuje od vojenskej služby a tiež zákazu opustiť Ukrajinu, píše britský denník The Guardian.

"Tá nemocnica si túto diagnózu naozaj obľúbila, čo? " skúsil podľa muža jeden z vojakov. "Bolo vidieť, že presne vedia, o čo ide, a nebolo to prvýkrát. Ale nemohli s tým nič robiť, tak mávli rukou a pustili ma," dodal.

Muž, ktorý si želal zostať v anonymite, priznal, že zaplatil úplatok vo výške 5-tisíc dolárov, aby sa vyhol prípadnému odvodu do ukrajinskej armády a vyslaniu na front do boja s ruskými agresormi.

"Vedel som, že by som v žiadnom prípade nemohol sedieť v zákope, a tak som vzal svoje úspory a kontaktoval 'fixera'. Každý vie, kde ich nájsť. Zaplatil som v hotovosti, poslali ma do nemocnice na magnetickú rezonanciu chrbtice. Nemocnica mi vydala lekársku správu, v ktorej tvrdila, že mám vážnu vadu chrbtice, a vďaka tomu som mohol dostať papiere, ktoré mi umožňovali opustiť krajinu. Mal som pocit, že v každej fáze ľudia vedeli, čo sa deje, a dostávali svoj podiel," povedal muž.

Celý proces trval dva týždne, mužovi sa podarilo Ukrajinu opustiť a teraz žije inde v Európe.

Cynizmus je všade rovnaký

Predpokladá sa, že od februára minulého roka, keď Rusko začalo inváziu na Ukrajinu, opustili krajinu nelegálne desiatky tisíc Ukrajincov, pričom mnohí z nich na to použili úplatky.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý piatok oznámil, že kvôli korupcii budú prepustení šéfovia všetkých oblastných odvodových stredísk.

"Tento systém by mali riadiť ľudia, ktorí presne vedia, čo je to vojna a prečo je cynizmus a úplatkárstvo počas vojny vlastizradou," povedal vo videoposolstve.

Odesa sa ukázala ako jedno z miest s obzvlášť prepracovanými cestami na vyhýbanie sa odvodom.

Miestneho šéfa vojenského komisariátu zatkli po tom, ako sa zistilo, že má úspory vo výške päť miliónov dolárov a honosnú nehnuteľnosť v Španielsku.

Z celej Ukrajiny však prichádzajú správy o skorumpovaných úradníkoch, ochotných brať úplatky od mužov, ktorí sa chcú vyhnúť odvodu. Proti odvodovým úradníkom je vedených viac ako 100 ďalších trestných konaní.

"Cynizmus je všade rovnaký," povedal v piatok Zelenskyj. "Nezákonné obohacovanie, legalizácia nezákonne získaných prostriedkov, nezákonné zvýhodňovanie, nezákonné prevádzanie osôb povinných vojenskou službou cez hranice," dodal.

Korupčný škandál sa síce dostal na titulné stránky novín, ale naznačuje ešte znepokojujúcejší vývoj na Ukrajine.

V prvých týždňoch po invázii, ktorú začal ruský prezident Vladimir Putin sa státisíce Ukrajincov dobrovoľne prihlásili do služby na fronte v mene vlastenectva, čo pomohlo udržať nezávislosť krajiny a odraziť počiatočný ruský útok.

Po viac ako roku je však už mnoho z týchto prvých regrútov mŕtvych, zranených alebo jednoducho vyčerpaných a armáda potrebuje doplniť svoje rady a vykonávať nábor medzi menej ochotnými občanmi.

Otcovia viac ako troch detí, osoby so zdravotným postihnutím alebo Ukrajinci pracujúci na strategicky dôležitých miestach sú z odvodu vyňatí, všetci ostatní by ale v prípade povolania mali nastúpiť.

Posádky mobilizačných dôstojníkov sa pohybujú po uliciach a niekedy chodia od domu k domu rozdávať povolávacie rozkazy. Virálne videá ukazujú, ako bezpečnostné zložky nakladajú mužov do dodávok, aby ich previezli do odvodových stredísk.

Niektorí ukrajinskí muži hovoria, že by sa im nepáčilo, keby dostali povolávací rozkaz, ale prijali by to ako realitu života v krajine vo vojne. Iní sa však tomuto scenáru snažia zúfalo vyhnúť. Nie každý si však môže dovoliť zaplatiť úplatok 5 000 dolárov.

Prišli olivy

V Odese, rovnako ako vo väčšine ukrajinských miest, je chatovacia skupina na telegrame, v ktorej ľudia zdieľajú anonymizované údaje o tom, kde možno v daný deň nájsť náborového dôstojníka, neformálne nazývaného "oliva" kvôli farbe uniformy.

Skupina má viac ako 30-tisíc členov. Každých pár minút sa objaví nové hlásenie: "Pišonivská 37, olivy prišli," uvádza. "Pred tržnicou stojí autobus s olivami; šesť olív je vo vnútri a rozdáva papiere," stojí v ďalšom.

Iní skrátka zostávajú doma. Majiteľ fabriky na východnej Ukrajine uviedol, že sa niektorí robotníci boja ísť do práce kvôli obavám, že by ich pri rannej ceste zastavili predstavitelia náborových centier. "Stretol som chlapa, ktorý mi povedal, že ho zobrali na ulici a do týždňa jeho jednotka začala útočiť na dedinu blízko Bachmutu. Povedal mi 'Čo to k...a je - je to prvýkrát, čo som vzal do ruky pušku, a po týždni mám útočiť na túto dedinu'. Dvakrát ho strelili, raz do ramena a raz do chrbta," uviedol.

Mobilizovaní regrúti absolvujú pred vyslaním na front niekoľkotýždňový výcvik.

Mnohých posielajú do Británie na krátke kurzy základov frontového boja, hoci sa tento výcvik často javí ako základný. Jeden muž v Ľvove, ktorý povolávacie dokumenty dostal pred supermarketom v meste, uviedol, že bol odvedený, poslaný do Británie na výcvik, vyslaný na front a potom zranený. To všetko sa stalo v rozpätí dvoch mesiacov.

"Sú dve kategórie ľudí - jedni už sú v armáde a druhí sa boja vyjsť von, aby neboli odvedení, a žiadny plat ich neprinúti opustiť svoje domovy," povedal majiteľ fabriky.

Jedna mladá žena, ktorá si ako väčšina ostatných želala zostať v anonymite, spomínala na udalosť, ktorá sa odohrala začiatkom leta v jednom z kyjevských nočných klubov.

Niekoľko minút po desiatej hodine večer, keď musia bary a kluby podľa zákona v čase vojny zatvoriť, do klubu vtrhli ozbrojení muži v uniformách a nariadili ženám, aby odišli.

Všetkým mužom potom rozdali povolávacie rozkazy. "Môj manžel má dôležitú prácu pre svoju firmu, takže má výnimku, ale môj kamarát, ktorý za nami bol na návšteve, ju nemal a bol vystrašený. Vrátil sa do svojho malého mesta a odvtedy sedí doma a bojí sa vyjsť von," povedala žena.

Ukrajina nemá inú možnosť

Mnohí z Ukrajincov slúžiacich od začiatku vojny považujú vyhýbanie sa odvodu za zradu.

Politické vedenie krajiny uviedlo, že uznáva, že mobilizačný proces je ťažký, a chce sa vyhnúť prílišnej horlivosti pri nábore, ale trvá na tom, že Ukrajina nemá inú možnosť ako pokračovať v odvodoch, ak sa jej armáda má postaviť Rusku, ktoré od začiatku vojny mobilizovalo státisíce mužov.

"Samozrejme ťažko možno očakávať, že sa ľudia budú k mobilizácii stavať pozitívne," priznal v nedávnom rozhovore v Kyjeve poradca prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak.

"Najprv išli tí, ktorí mali vnútorné volanie, ktorí boli najvlasteneckejší, ale sú tam už 17 mesiacov a potrebujeme rotáciu. Samozrejme je to desivé, môže to znamenať smrť alebo invaliditu. Je 21. storočie, človek dokončil univerzitu, snažil sa nájsť si prácu a teraz musí zobrať zbraň a brániť svoju vlasť. Ale prezident sa snaží hovoriť so spoločnosťou, vysvetliť, čo je v stávke," dodal.

