V Poľsku zatkli dvoch Rusov, rozširovali materiály propagujúce wagnerovcov

Materiály rozširovali vo Varšave a Krakove.

VARŠAVA. Poľská kontrarozviedka ABW v spolupráci s políciou zatkla dvoch Rusov, ktorí vo Varšave a v Krakove rozširovali materiály propagujúce ruskú žoldniersku Wagnerovu skupinu.

V pondelok o tom na sociálnej sieti X, predtým twitteri, informoval minister vnútra Mariusz Kamiński.

"Obaja boli obvinení okrem iného zo špionáže a boli zatknutí," uviedol Kamiński.

Poľské médiá v posledných dňoch informovali o tom, že v Krakove a vo Varšave sa na verejných miestach objavili nálepky s nápisom We are here. Join us (Sme tu. Pridaj sa k nám) s QR kódom vedúcim na ruskojazyčnú internetovú stránku o žoldnierskej Wagnerovej skupine.

Poľsko výrazne posilňuje stráženie hranice s Bieloruskom, kam sa stiahli wagnerovci po vzbure z konca júna, ktorú jej organizátor a šéf skupiny Jevgenij Prigožin po niekoľkých hodinách odvolal.

Podľa poľského premiéra Mateusza Morawieckého má prítomnosť wagnerovcov blízko poľskej hranice za cieľ destabilizovať situáciu na východnom krídle NATO.

Wagnerovci známy svojou krutosťou počas vojny na Ukrajine, operácie podnikajú ale aj v rôznych afrických krajinách.

