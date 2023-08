Slnko, more a žiadne sankcie alebo kde Rusi trávia toto leto

Aké destinácie Rusi vyhľadávajú a navštevujú?

BRUSEL. Hoci na Ukrajine zúri vojna, státisíce Rusov si vyberajú z obľúbených dovolenkových destinácií, kde by mohli stráviť letnú dovolenku. Iní hľadajú dokonca bezpečné útočisko, kde by prečkali celý konflikt. Protiruské sankcie, slabý rubeľ a zákazy vydávania víz Rusom zabezpečili, že ruskí turisti môžu svoje peniaze míňať len v niektorých destináciách.

Tie na tom síce dosť zarábajú, ale tamojší obyvatelia to nie vždy schvaľujú, píše bruselský server Politico.

Kým slabší rubeľ a narastajúce ekonomické ťažkosti znamenajú, že mnoho bežných rodín bude tráviť teplé mesiace na chalupe alebo na dovolenke v Rusku, tí, ktorí majú dostatok peňazí na cestovanie, odlietajú na slnečné miesta v Európe a v Ázii.

Finančne zaujímavé príjmy od státisícov turistov z mnohokrát vydedeného štátu však môžu spôsobiť ťažkosti v dovolenkových rajoch. Aké destinácie Rusi vyhľadávajú a navštevujú?

Turecké klišé s novým významom

Ako často hovoria leniví autori cestopisov, Turecko je krajinou, ktorá sa rozkladá medzi Východom a Západom. Toto staré klišé nadobudlo nový význam od začiatku vojny na Ukrajine, keď Turecko ako členský štát NATO ponúka podporu Kyjevu a zároveň odmieta uvaliť sankcie na Moskvu.

Ankara v dôsledku toho zaznamenala prílev potrebných devíz, pretože Rusi sa snažia presúvať svoje aktíva do zahraničia. Je tiež jednou z mála európskych destinácií, ktorá nezakázala letecké spojenie s Ruskom. Turecké aerolínie ponúkajú lety z Moskvy do slnečných destinácií, ako je Antalya a Bodrum, za iba 130 eur.

Podľa štatistík zverejnených tento týždeň Turecku v prvej polovici roka vzrástli príjmy z cestovného ruchu viac ako o štvrtinu na 21,7 miliardy dolárov a očakáva sa, že krajinu tento rok navštívi až sedem miliónov Rusov.

Niektorí sa dokonca rozhodli zostať, v súčasnosti má povolenie na pobyt až 145-tisíc občanov Ruskej federácie. Utiekli síce pred politickou nestabilitou a hrozbou mobilizácie, ale o svoju novú vlasť sa delia s desiatkami tisíc Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou do rovnakej destinácie.

To vyvoláva napätie v letoviskách, ako je Antalya, ktorá je obľúbená ako medzi Rusmi, tak medzi Ukrajincami. A vzhľadom na rastúce protiimigračné nálady v Turecku po májových prezidentských voľbách by obom skupinám mohlo hroziť vykázanie z krajiny.

Napätie v pohostinnom Gruzínsku

Juhokaukazská krajina Gruzínsko sa do povedomia Rusov zapísala svojou krásnou krajinou, dobrým jedlom a pohostinnosťou. Niekdajšia sovietska republika sa stala obľúbenou destináciou pre rekreantov zo strednej triedy, ktorí sa vydávajú na čiernomorské pláže, do zasnežených hôr alebo do módneho Tbilisi.

V roku 2022 navštívilo Gruzínsko viac ako 1,1 milióna Rusov, o rok skôr ich bolo len 200-tisíc. Počty začali stúpať, keď Moskva v máji uvoľnila pravidlá zakazujúce priame lety.

Pod vedením vládnucej strany Gruzínsky sen Tbilisi od začiatku vojny usiluje o užšie vzťahy s Kremľom a snaží sa ťažiť z cestovateľských chutí občanov Ruska. Mnohí miestni obyvatelia ale s týmto smerovaním nesúhlasia. V marcovom prieskume iba štyri percentá z 1500 opýtaných uviedli, že Rusi sú v Gruzínsku vítaní. Štvrtina povedala, že Rusi sú tolerovaní kvôli peniazom, ktoré pri návšteve míňajú.

Viac ako tretina opýtaných ale trvala na tom, že by mal byť ruským turistom zakázaný vstup, kým sa Moskva nevzdá kontroly nad okupovanými regiónmi Abcházska a Južného Osetska, ktoré tvoria približne pätinu gruzínskeho územia.

Napätie silnie a miestni gruzínski a ukrajinskí aktivisti počas jedného víkendu usporiadali protesty proti ruským výletným lodiam kotviacim v prístavnom meste Batumi. Videá zdieľané miestnymi médiami ukazujú ruských rekreantov, ako obhajujú ruskú inváziu do Gruzínska z roku 2008 a z balkónov sa posmievajú demonštrantom.

Thajsko láka bezplatnými vízami

Rusov do Thajska nelákajú ani také luxusné letoviská a pláže, ale mesačné bezplatné víza. Podľa agentúry Bloomberg vzrástol počet Rusov, ktorí navštívili Thajsko, za posledný rok o viac ako tisíc percent. Oficiálne štatistiky uvádzajú, že len v prvej polovici tohto roka do krajiny vycestovalo 791 574 občanov Ruska.

Prílev zaznamenalo hlavne mesto Phuket, kde takmer polovicu všetkých od januára predaných víl kúpili Rusi - buď ako prázdninové domy, alebo ako miesta pre večierky, kde môžu čakať na koniec vojny.

O posilnenie vzťahov s Thajskom sa snaží aj Moskva, v júli v Bangkoku osobne dôležitosť vzájomného obchodu vyzdvihoval ruský minister zahraničia Sergej Lavrov.

Spojené arabské emiráty pre bohatých

Spojené arabské emiráty lákajú najmä bohatých Rusov, ktorí jazdia nakupovať do opulentných nákupných centier v Dubaji. Počet Rusov, ktorí lietajú do krajiny Perzského zálivu, sa vlani zvýšil o 63 percent.

Rusi sa do púštneho mesta aj sťahujú, lebo sa tam cítia lepšie ako v západných metropolách, kde sú všadeprítomné symboly podpory vojnou zničenej Ukrajiny.

Vzťahy medzi Ruskom a Spojenými arabskými emirátmi prekvitajú, ruské firmy sa tam sťahujú a Kremeľ do Perzského zálivu posiela veľké objemy lacnej ropy. Analytici ale varujú, že tlak zo strany Spojených štátov, Británie a Európskej únie čoraz viac emirátom komplikuje možnosť ťažiť z toho, že sa vyhýbajú protiruským sankciám. Vítanie ruských turistov by tak nemuselo trvať večne.

Cyprus vydáva zlaté pasy

Cyprus bol pre ľudí z Ruska dlho vyhľadávanou destináciou, čo ale skončilo, keď Nikózia po vzore ostatných členských štátov EÚ zakázala komerčné lety z Ruska a vlani zaviedla poplatok 80 eur za vízum. Toto rozhodnutie podľa úradníkov pripravilo krajinu o príjmy v objeme 600 miliónov eur. Lety cez Istanbul a Jerevan sú však stále možné.

Cyprus tiež vydal množstvo takzvaných zlatých pasov, ktoré ponúkali občianstvo EÚ výmenou za investíciu 2,5 milióna eur. Cyprus bol pod tlakom kvôli udeľovaniu pasov oligarchom. Už ich odobral 222 ľuďom, vrátane niekoľkých ruských miliardárov.

Ukrajina už nie je možnosť

Rusi s bežným zamestnaním si exotické destinácie nemôžu dovoliť. Donedávna mnoho z nich mierilo na ukrajinský polostrov Krym, ktorý od roku 2014 okupuje Rusko. Kupovali si tam chaty alebo pobytové kúpeľné balíčky na brehu Čierneho mora. Séria výbuchov a tvrdení Kyjeva, že Krym opäť čoskoro prejde pod ukrajinskú správu, ich teraz ale od tejto destinácie odrádza.

Kvôli vojne a uzavretiu vzdušného priestoru vedie jediná cesta na anektovaný polostrov cez Krymský most, ktorý bol opakovane terčom ostreľovania. Ukrajinské sily tak chceli narušiť zásobovanie z Ruska.

Výsledkom sú poloprázdne hotely, napriek zľavám a masívnej reklame. Podľa majiteľov ubytovacích zariadení je situácia v skutočnosti ešte horšia, ako úrady priznávajú.

