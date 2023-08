Ukrajinská divízia Alfa bojuje z úzadia. Útočí na ruskú technologickú infraštruktúru

Situáciu sťažuje systém elektronického boja.

Dronová jednotka Alfa špeciálneho operačného strediska SBU v Záporožskom regióne na Ukrajine 19. júna. (Zdroj: Sasha Maslov — The Washington Post)

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post

Niektoré z najelitnejších ukrajinských špeciálnych jednotiek teraz operujú v úzadí frontovej línie – s okuliarmi virtuálnej reality, ktoré poskytujú pohľad z dronu.

Vlani sa im ešte naskytovali možnosti vkrádať sa v noci na územie okupované Ruskom a likvidovať nepriateľské ciele. Teraz, keď rozsiahle mínové polia a iné opevnené ruské obranné zariadenia brzdia ukrajinskú protiofenzívu, to namiesto nich robí za denného svetla výbušninami vyzbrojené bezpilotné lietadlo.

Trojčlenný tím minulý mesiac ručne nasmeroval dron, aby zasiahol skupinu antén pripevnených na veži v meste Polohy, ktoré obsadili ruské jednotky v ukrajinskej Záporožskej oblasti. Rusi používali systém elektronického boja, aby pokazili prácu ukrajinských satelitom navádzaných rakiet.

Dron vyrobený z materiálu podobného polystyrénu, ktorý stál 1500 dolárov, narazil do jednej z antén a pri kontakte vybuchol. Keďže rušiaca schopnosť Rusov bola náhle prelomená, Ukrajinci zničili vežu úderom z amerického vysoko mobilného delostreleckého raketového systému HIMARS.

Raketa zasiahla stavbu s presnosťou, na ktorú sa Ukrajinci spoliehali počas svojho 17-mesačného boja s cieľom vyhnať ruských okupantov. Keby však dron najprv nevyradil jednu z antén, raketa HIMARS by pravdepodobne minula.

Špeciálna divízia Alfa

Tento druh operácií sa stal charakteristickým znakom jednotiek špeciálnych síl ako divízia Bezpečnostnej služby Ukrajiny „A“ alebo Alfa. Vojenská jednotka nedávno pustila novinárov denníka Washington Post k svojim tímom, ktoré pomáhajú bežným vojenským brigádam v ukrajinskej protiofenzíve na juhovýchode krajiny.

Povaha tejto vojny – bojuje sa väčšinou na diaľku pomocou delostrelectva a strany sú oddelené husto zamínovanými poľami – primäla tradičných špeciálnych operátorov prejsť od tajnej taktiky, ktorú používali častejšie na začiatku konfliktu.

Teraz vedú boje z veľkej časti pomocou technológií vrátane širokej škály dronov, zatiaľ čo ich skúsení vojaci riadia z bezpečnej vzdialenosti – čo je výhodnejší pomer rizika a zisku ako zakrádanie sa za ruské línie.

„Čo je problém pri postupe za nepriateľské línie? Totálne zamínovanie,“ povedal Oleh, prvý zástupca riaditeľa síl Alfa, ktorý, podobne ako ostatní v tomto článku, požiadal, aby bol z bezpečnostných dôvodov identifikovaný len krstným menom.

„Je takmer nemožné ísť niekam tajne. Musíte použiť nejaké odmínovacie zariadenie. To znamená, že už budete identifikovaní.“

Práca jednotiek Alfa ponúkla pohľad na výzvy v ukrajinskej protiofenzíve, kde sa limitované úspechy dosahujú ťažko, keďže sa Rusi zahryzli do obrany pripravovanej mnoho mesiacov.

Divízia Alfa je vycvičená na všetko – od streľby protitankovou strelou až po obsluhu mobilného systému protivzdušnej obrany a ich ostreľovači sú považovaní za najlepších na Ukrajine. Všetci sa však v poslednom čase zamerali na bezpilotné lietadlá, keďže ich ciele sú ťažšie dosiahnuteľné.

Boje bojovníkov Alfa ilustrujú výzvy, ktorým teraz čelí ukrajinská armáda na všetkých úrovniach – dokonca aj medzi svojimi najelitnejšími a najefektívnejšími jednotkami –, keďže naráža na ruské sily, ktoré sa pripravili a prispôsobili po svojich opakovaných chybných krokoch z jesene minulého roka, keď Ukrajina znovu získala veľké pásy územia v Charkovskej a Chersonskej oblasti.

Východná frontová línia v blízkosti obliehaného mesta Bachmut je menej zamínovaná ako rozsiahle polia v južnej časti Záporožskej oblasti. Priblížiť sa k Rusom je však aj tak ťažké.

Nedávno malá skupina Olehových bojovníkov vstúpila na nepriateľské územie neďaleko odtiaľ a štrnásti z nich boli zranení, povedal. „A pri našich kapacitách je pre nás strata štrnástich ľudí obrovskou stratou,“ povedal Oleh.

„Áno, aj nepriateľ utrpí straty, ale sú naše straty v týchto podmienkach primerané a sú oprávnené? Týchto štrnásť ľudí nemôžem v blízkej budúcnosti použiť v iných operáciách.“

„Veci, ktoré sa robili pred rokom a pol alebo pred rokom a ktoré boli relatívne bezpečné, sa teraz musia posudzovať v rámci primeranosti,“ dodal.

Hlavné ohnisko

Hlavná ukrajinská služba vnútornej bezpečnosti SBU vytvorila v roku 1994 divíziu Alfa so zameraním na protiteroristické operácie. Táto práca zostáva zachovaná, ale uprostred vojny k nej pribudli ďalšie.

Šéf SBU Vasyľ Maľuk nedávno potvrdil, že jej špecialisti boli zodpovední za útok na Krymský most v minulom roku. Išlo o dramatický zásah, ktorý dočasne narušil kľúčovú ruskú zásobovaciu trasu.

Podľa ukrajinského predstaviteľa, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, služba stála aj za nedávnymi útokmi námorných dronov na ruskú čiernomorskú flotilu. Úradník nebol oprávnený o tejto záležitosti verejne diskutovať.

Keď sa Rusi snažili dobyť Kyjev, hlavnou úlohou Alfy bola ochrana vlády a jej vedúcich predstaviteľov vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského, povedal Oleh. Od minulého roka však väčšinu času trávi v Záporoží, kde teraz dohliada na jednotky Alfa, ktoré pomáhajú v hlavnom ohnisku ukrajinskej protiofenzívy – v snahe prerušiť pozemný koridor medzi Ruskom a Krymom.

Aby ste sa dostali do jednotky Alfa, musíte prejsť testom fyzickej zdatnosti, detektorom lži a psychologickým vyšetrením. Snahy o rozšírenie náboru počas vojny s cieľom vytvoriť samostatnú útočnú jednotku priniesli len 80 nových členov, povedal Oleh.

Podobne ako iné špeciálne jednotky, aj tímy Alfa môžu mať niekedy rovnaké funkcie ako bežné vojenské brigády, napríklad obsluhovať húfnicu. Ich úlohy sa však zvyčajne plnia v malých skupinách, ktorých cieľom je spôsobiť nepriateľovi vysoké straty s použitím menšieho počtu zdrojov.

Celá divízia Alfa má len jedno delostrelecké delo, 105-milimetrovú britskú húfnicu L119, ktorá je v súčasnosti v Záporožskej oblasti a používa ju skupina, ktorá si hovorí „Tiger Woods“, pretože jej údery sú rovnako presné ako údery amerického golfistu.

Záznam prepadu

Na základni neďaleko mesta Orichiv majú bojovníci k dispozícii satelitnú snímku Záporožskej nížiny rozdelenú na štvorce. Často sa podľa nich bojuje v tenkých líniách stromov, ktoré oddeľujú jednotlivé polia. Práve tam majú Rusi stanovištia, kde ukrývajú svoje zbrane.

Pre hustú sieť mín Ukrajinci postupujú pomaly, pešo. Tu, južne od Orichivu, sa od začiatku protiofenzívy začiatkom júna posunuli o viac ako dva kilometre, uviedli vojaci Alfa.

Nedávno sa skupina vojakov priblížila k ruskej zákopovej línii, ktorú považovali za opustenú. Keď cez ňu začali prechádzať, zistili, že zákop je zamínovaný. Všetkých piatich Ukrajincov výbuchy zranili a Rusi, ktorí sa skrývali neďaleko, potom začali strieľať, pričom štyroch z nich zabili.

Jeden zranený vojak utiekol po tom, ako ostatné ukrajinské jednotky začali hádzať granáty. Členovia jednotky prepad svojich kamarátov sledovali na zázname z prieskumného dronu.

„Míny sú všade, na okraji zákopov,“ povedal Iľja, dôstojník delostreleckej jednotky Alfa. „Najprv to musí vyčistiť delostrelectvo, potom pôjdu útočné skupiny. Ak útočná skupina narazí na nejaký odpor, vráti sa k delostrelectvu, potom späť k útočným skupinám. Veľmi pomaly. Ale taká je naša realita.“

Ťažšia situácia

Alfa dosiahla jeden zo svojich najväčších úspechov s potulujúcou sa muníciou (ide o druh vzdušnej zbrane so zabudovanou muníciou, ktorá sa môže potulovať okolo cieľovej oblasti, kým nenájde cieľ, na ktorý potom zaútočí – pozn. red.), ktorá sa líši veľkosťou a cenou.

Trojčlenný tím, ktorý zničil anténnu vežu, sa zameriava na ciele súvisiace so schopnosťami ruských rušičiek a komunikačnou infraštruktúrou Rusov.

Druhá skupina pracujúca v Záporožskej oblasti nedávno použila dron RAM II vyrobený na Ukrajine, ktorý vyzerá ako malé sivé lietadlo s vrtuľou v zadnej časti a dokáže preletieť až 40 kilometrov.

Len divízia Alfa tento rok poškodila alebo zničila viac ako 322 tankov a obrnených vozidiel, 48 delostreleckých systémov a 65 objektov špeciálnej techniky vrátane systému elektronického boja, uviedol zástupca riaditeľa Oleh.

„Teraz je to však ťažšie,“ povedal Paša, ktorý vedie jednotku Alfa vypúšťajúcu bezpilotné lietadlá RAM II. Od minulého roka Rusi používajú systém elektronického boja Pole-21, ktorý potláča všetku satelitnú navigáciu na ploche do 150 štvorcových kilometrov.

„Lietame podľa orientačných bodov, GPS tu vôbec nemáme,“ povedal Paša. A často sa prenos kvôli ruským rušičkám stlmí práve keď by dron mohol mať cieľ v dohľade. Preto je dôležité zameranie samotných systémov elektronického boja.

Ostreľovači z divízie Alfa cvičili na strelnici blízko ukrajinského východného frontu 17. júna. (zdroj: Sasha Maslov — The Washington Post)

„Máme veľmi presné prostriedky,“ povedal Paša. „Armáda nám prioritne dáva cieľ, ktorý máme zasiahnuť, a až potom, ak ho nedokážeme zasiahnuť, ho presunú na HIMARS alebo delostrelectvo, pretože delostrelectvo ho nemusí zasiahnuť vôbec a HIMARS má tiež nuansy - ak funguje systém elektronického boja, tiež nemusí cieľ zasiahnuť.“

V rámci príprav na ukrajinskú protiofenzívu sústredili Rusi viac svojich systémov elektronického boja v Záporožskej oblasti, povedal Paša. To v ňom vyvolalo túžbu po zmene prostredia.

„V Doneckej oblasti sa nám pracovalo lepšie,“ povedal Paša Olehovi. „Je tam viac cieľov. Je tam aktívnejšia práca a menej systémov elektronického boja. Táto oblasť je najviac opevnená. A oni sú jednoducho v slepej uličke obrany.“

„Tak tu budeme pracovať ešte jeden deň a potom dám rozkaz, preložia ťa tam,“ povedal mu Oleh.

„Žiaden problém,“ povedal Paša. „Potrebujeme výsledky – zničiť nepriateľa.“

Kadiaľ chodia kravy

Skupina Alfa ostreľovačov pri východnom meste Bachmut povedala, že aj tam sú Rusi zakopaní v obrane, a to sťažuje vyhľadávanie cieľov. Rusi „vstupujú do svojich pozícií ráno a neopúšťajú zákopy až do noci,“ povedal Felix, jeden z ostreľovačov skupiny Alfa.

Ako povedal, jeho jednotka nemala od začiatku mája tradičnú ostreľovačskú prácu a medzitým sa sústredila na prieskum.

Minulý rok bolo viac príležitostí, povedal. Pred rokom, keď bol západný breh Chersonskej oblasti ešte okupovaný, Felix a dvaja ďalší z jeho ostreľovačskej jednotky dostali od miestnych obyvateľov v okupovanej dedine informácie o ruskom vojenskom veliteľovi.

Skúmali, kadiaľ chodia kravy po poliach, a označovali si, ktoré oblasti sa zdajú byť nezamínované. Potom v noci skupina pešo prekročila rieku Inhulets, potichu vstúpila na nepriateľom ovládané územie a pred ústupom nastražila na cestu v blízkosti jeho auta míny MON-90, povedal.

„Vynikal svojím vozidlom,“ povedal Felix. „Keďže bol šéf, auto muselo byť krajšie a tak ďalej.“

Skupina potom čakala na vhodnú príležitosť a potom výbušniny na diaľku odpálila. „Po jeho zneškodnení panikárili. Boli trochu deprimovaní,“ povedal Felix so smiechom.

Vyjadril ľútosť nad tým, že podobná misia by teraz nebola možná, pretože Rusi intenzívnejšie zamínovali všetko pred svojimi stanovišťami. „Je to trochu väčší hazard,“ povedal Felix.

