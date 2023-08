Rusi sa prispôsobili rýchlejšie, ako boli Ukrajinci vycvičení. Protiofenzíva stála na mylnom predpoklade

Svoj podiel na pomalšej protiofenzíve nesie podľa niektorých analytikov aj NATO.

Článok pôvodne vyšiel na webe Aktuálně.cz

Rýchlosť, s akou Ukrajinci vyhnali Rusov od Kyjeva a neskôr aj z Chersonskej a Charkovskej oblasti, vyvolala očakávania, že by pri svojom najnovšom postupe mohli znovu získať podobne veľkú časť územia, ktorú im agresor okupuje. Protiofenzíva ale postupe veľmi pomaly. Niektorí západní analytici tvrdia, že svoj podiel viny nesie aj prístup NATO.

Na rozdiel od minuloročného postupu, keď Ukrajina tvrdila, že v období od 6. septembra do 2. októbra oslobodila 7 500 kilometrov štvorcových územia, Kyjev tvrdí, že ofenzíva, ktorá sa začala pred viac ako siedmimi týždňami, dokázala znovu získať približne 128 kilometrov štvorcových a osem osád.

NATO Ukrajinu dostatočne nepripravilo

Podľa Newsweeku sa na ňu pripravili nielen Rusi, ale podľa niektorých analytikov v jej pomalom tempe zohráva úlohu aj Severoatlantická aliancia. Tvrdia, že ponechala na Ukrajincoch, aby kedykoľvek podnikli protiútok, a na jeho uskutočnenie ich plne nepripravila.

"Dá sa povedať, že veci nejdú pre Ukrajinu tak hladko, ako by chceli," povedal pre Newsweek Glen Grant, vojenský analytik, ktorý sám radil ukrajinským ozbrojeným silám.

"Ale učia sa, ak vezmeme do úvahy, ako málo z nich sa niekedy zúčastnilo na útoku. A keď útočíte, neschováte sa v zákope," dodal Grant, ktorý je hlavným expertom v Baltic Security Foundation, think tanku zaoberajúcom sa bezpečnosťou a obranou.

Moskva okupuje 17 percent ukrajinského územia, tvrdí harvardský profesor Graham Allison v denníku The Washington Post. Ak by Kyjev postupoval rovnakým tempom, potreboval by ďalších 16 rokov, aby získal späť celé svoje územie.

Ukrajina je vo svojej súčasnej ofenzíve obmedzená. Stále jej chýba vzdušná prevaha a munícia, čo sú základné zložky úspešnej ofenzívy, najmä vzhľadom na vysokú frekvenciu ruskej paľby.

Rusi sa dokázali prispôsobiť

Ofenzíva zatiaľ nesplnila očakávania na žiadnom z troch frontov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj priznal, že postup je "pomalší, ako sa žiadalo".

Niektorí analytici sa domnievajú, že Ukrajina prijíma vojenské rozhodnutia podľa západného harmonogramu, ktorého výsledky sa očakávali pred summitom NATO v litovskom Vilniuse.

"Načasovanie letnej akcie sa riadilo ľubovoľným harmonogramom NATO, nie Ukrajiny," povedal vojenský analytik Allan Orr pre časopis Newsweek. Prinútiť ukrajinské sily, aby za šesť mesiacov prešli z partizánskej obrany na konvenčný útok, bolo podľa neho príliš náročné.

Orr sa tiež domnieva, že NATO neposkytlo Ukrajine dostatočné zdroje a nedalo Kyjevu dostatok času, aby sa jeho vojaci naučili správne používať zbrane a vojenskú techniku dodanú Západom.

"Celá ofenzíva bola založená na predpoklade, že ruská línia sa pod tlakom zrúti v dôsledku slabej morálky - čo sa nestalo. V skutočnosti sa Rusi prispôsobili rýchlejšie, ako boli Ukrajinci vycvičení," povedal Orr.

Kyjev sa podľa neho snažil preniknúť na celý front s obmedzenými zdrojmi naraz. "Skôr potrebuje zoskupiť tieto zdroje, aby prenikol len na niekoľkých miestach a výrazne tak zahltil obrancov. Takto bojuje početne slabšia armáda," povedal Orr pre Newsweek.

Moderné zbrane, málo času na výcvik

"Ukrajinci načasovali svoju protiofenzívu s jediným cieľom - prezentovať sa na summite NATO hmatateľnými výsledkami," myslí si Nicolo Fasola z Boloňskej univerzity, ktorý študuje ruské vojenské stratégie. Podľa neho Západ príliš uprednostnil technologickú stránku v nádeji, že poskytnutie modernej západnej výzbroje Ukrajine bude stačiť na prekonanie ruských síl, ktoré majú horšie vybavenie.

"Áno, dali sme Ukrajincom najmodernejšie západné zbrane, ale nemali sme dosť času na ich dôkladný a riadny výcvik. Aj keď na taktickej úrovni máme veľmi skúsených ukrajinských vojakov, ktorí sa dokážu veľmi rýchlo naučiť používať naše zbrane, je ťažké tieto zbrane v takom krátkom čase začleniť do ich doktríny," povedal Fasola.

