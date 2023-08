Nehovorte, že je to ako za Stalina. Putinovho kritika Navaľného odsúdili na ďalších 19 rokov

Proces prebehol vo väzení.

Alexeja Navaľného, kľúčovú postavu protiputinovskej opozície v Rusku, v piatok odsúdili na ďalších 19 rokov väzenia.

Za nové obvinenia z extrémistickej činnosti mu pôvodne prokurátor navrhoval dvadsaťročný trest. V súčasnosti si už odpykáva deväť rokov v trestaneckej kolónii pri meste Vladimir.

Obvinenia sa týkajú jeho úlohy v už neexistujúcom politickom hnutí v Rusku, ktoré sa podľa úradov snažilo podnietiť revolúciu tým, že sa snažilo destabilizovať spoločenské a politické organizácie, píše portál Deutsche Welle.

Namiesto toho, aby Navaľného predviedli na súd, ruské úrady zorganizovali proces priamo vo väznici. Hoci médiá k nemu nepustili, Navaľnyj uverejnil rozsiahly príspevok na svojom blogu , v ktorom predvídal rozsudok a jeho zamýšľaný mrazivý účinok na ruskú opozíciu.

Pred vynesením rozsudku Navaľnyj vyzýval svojich priaznivcov, aby nepodľahli Putinovmu zastrašovaniu. Portál Meduza preložil hlavnú časť Navaľného listu opozícii, pričom záverečnú časť obsahujúcu politikove poďakovania vynechal.

So súhlasom Meduzy vám prinášame jeho slovenský preklad:

Trest má terorizovať všetkých

O deň vyhlásia rozsudok a rád by som povedal pár vecí predtým, ako sa tak stane. Chcem vlastne dať do kontextu pár čísel.

Bude to dlhý trest odňatia slobody - ako sa hovorí, "stalinský". Vzorec na jeho výpočet je jednoduchý - žiadosť prokuratúry mínus desať až pätnásť percent.

Žiadali dvadsať rokov, takže pravdepodobne dostanem osemnásť. Na tom až tak veľmi nezáleží, keďže sa blíži ďalší proces, v ktorom som obvinený z terorizmu a za ktorý môžem dostať ďalších desať rokov.

Tu je teda moja požiadavka číslo jeden. Keď trest oznámia, prosím, neprejavujte svoju solidaritu tým, že sa budete dušovať, že je to "ako za Stalina". Namiesto toho vyjadrite svoju solidaritu so mnou a s ostatnými politickými väzňami tým, že sa na chvíľu zamyslíte.

Zamyslite sa nad tým, prečo musí byť trest taký nápadne dlhý. Jeho cieľom je terorizovať - všetkých vás, viac ako mňa. Dokonca poviem, že má terorizovať osobne vás, ktorí práve čítate tieto riadky.

Niekto musí byť prvý

Určite ste si všimli, že propaganda o tomto procese mlčí. V televízii sa o ňom nič nehovorí. Je to preto, lebo "obyčajný Rus" má z neho určite zmiešané pocity. Osemnásť rokov za nejaký "extrémizmus" - bez obetí, bez reálnych následkov, mu môže pripadať ako obyčajná nespravodlivosť. Možno so mnou dokonca začne potajomky súcitiť.

Čo sa týka vás, už všetko viete. Ste to práve vy, koho prísnosť tohto rozsudku musí zaskočiť, zmiasť, zastrašiť a zbaviť akejkoľvek myšlienky na odpor.

Prosím, zamyslite sa nad tým a uvedomte si, že uväznením stoviek ľudí sa Putin snaží terorizovať milióny. Žijeme v krajine, kde práve v tejto chvíli desiatky miliónov ľudí nesúhlasia s korupciou, bezprávím a vojnou. Desiatky miliónov ľudí sú práve teraz za spravodlivé voľby, demokraciu a politické nástupníctvo. Chcú, aby Putin odišiel.

S istotou vieme, že ak by každý desiaty človek pobúrený Putinovou korupciou a korupciou jeho vlády vyšiel do ulíc, tento režim by do zajtra padol. S istotou vieme, že keby tí, ktorí sú proti tejto vojne, vyšli do ulíc, okamžite by ju ukončili.

Je to však len zbožné želanie a nie to, ako veci fungujú. Niekto musí byť prvý, a to je desivé. Rusko v tomto smere nie je výnimkou.

Tí, ktorí sú nespokojní s diktatúrami, jednoducho nevyjdú do ulíc, kým sa tieto režimy neblížia ku koncu. Ani u nás, ani v Sovietskom zväze, ani v Iráne, ani na Kube, ani vo východnom Nemecku.

Všetky zmeny dosahuje najaktívnejších desať percent občanov. To ste vy. Potlačiť - uväzniť, potrestať alebo pokutovať - desať percent Ruska sa nedá ani politicky, ani prakticky. Namiesto toho je tu snaha zastrašovať vás a zbaviť vás akejkoľvek motivácie niečo urobiť.

Táto stratégia - Putinova, ako aj každého iného diktátora, - funguje. Tu je príklad.

Naša organizácia vždy bola neporaziteľná preto, že ju nikto nemohol odstrihnúť od financovania. Financujú nás desiatky, ak nie státisíce drobných darcov. Toto financovanie nemôžete prerušiť. Ale tým, že úrady zintenzívnili stíhanie za údajné financovanie extrémizmu, nakoniec prinútili 95 percent našich darcov v rámci Ruska, aby začali byť nervózni z toho, že nás podporujú.

Každá činnosť si vyžaduje peniaze, bez nich sa nedá nič robiť, a v tomto prípade zastrašovanie fungovalo naozaj dobre. (Mimochodom, dovoľte mi pripomenúť tento návod, ako nás podporiť anonymne a bezpečne pomocou kryptomien).

Hanebné je nerobiť nič

Úprimne povedané, my sami často pomáhame Putinovi v jeho stratégii zastrašovania tým, že sa nahneváme a chytáme sa za srdce zakaždým, keď niekoho zatknú, čím ešte viac zvyšujeme svoj vlastný strach a strach ostatných ľudí.

O každom by sa malo hovoriť, na nikoho by sa nemalo zabúdať, ale vždy nám musí byť jasné, že štátna moc v Rusku bola nezákonne uzurpovaná. Tí, ktorí si ju uzurpovali, si ju nemôžu udržať bez zatýkania nevinných ľudí. Väznia stovky ľudí, aby udržali milióny v strachu.

Treba si ohľadom toho zachovať chladnú hlavu. Putin by nemal dosiahnuť svoj cieľ. Naozaj nechcem, aby dosiahol cieľ, ktorý chce dosiahnuť mojím odsúdením. Preto žiadam druhú vec.

Keď vyhlásia rozsudok, prosím, myslite len na jednu dôležitú vec: Čo ešte môžem urobiť, aby som sa vzoprel? Čo môžem urobiť, aby som sa postavil proti kremeľským zlodejom a darebákom, aby som im zabránil zničiť moju krajinu a moju vlastnú budúcnosť? Čo môžem urobiť vzhľadom na všetky riziká a všetky okolnosti?

Tretia požiadavka je najdôležitejšia. Keď odpoviete na túto otázku, neopovážte sa povedať si, že s tým nemôžete nič urobiť. Každý môže niečo urobiť. Vy môžete.

Môžete sa porozprávať so svojimi susedmi, nalepiť leták, zdieľať jedno z našich vyšetrovaní, posielať päťsto rubľov (4,80 eur, pozn. red.) mesačne buď nám, alebo iným opozičným organizáciám a médiám, písať o tom blog či na sociálnych sieťach. Môžete podporiť politických väzňov, maľovať po stenách alebo ísť na pouličné zhromaždenie.

Nie je nič zahanbujúce na tom, že si vyberiete najbezpečnejší spôsob odporu. Hanebné je nerobiť nič. Hanebné je nechať sa zastrašiť.

Nech si na zajtra naplánujú akýkoľvek rozsudok, nedosiahne svoj cieľ, ak pochopíte, o čo ide. Ak si svojím každodenným pokojným, možno malým, ale predsa len reálnym príspevkom k boju za slobodu Ruska poviete: „Nebojím sa“.