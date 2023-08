Keby som sa bál útokov, žil by som na Madeire. Rusi reagujú na útoky v Moskve

Mnohí sa chcú odsťahovať.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Meduza.

Dronový útok otriasol Moskvou 30. júla v skorých ranných hodinách. Dve bezpilotné lietadlá zasiahli budovy v Moskovskom medzinárodnom obchodnom centre, obchodnej štvrti známej aj ako Moscow City.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Starosta Moskvy Sergej Sobianin uviedol, že nikto nebol zranený, hoci záchranné služby informovali, že zranenia utrpel pracovník bezpečnostnej služby v mrakodrape OKO-2. Ruské štátne televízie incident ignorovali a prezident Vladimir Putin nezmenil plány a zúčastnil sa na prehliadke ruského námorníctva v Petrohrade.

Nezávislý novinársky kolektív Bereg sa o útoku bezpilotných lietadiel rozprával s ľuďmi, ktorí žijú a pracujú v meste Moscow City. Článok v angličtine uverejnil portál Meduza.

Ksenia

Obyvateľka veže OKO, oproti OKO-2.

Spala som a prvý útok som nepočula, až druhý. Okno mojej spálne má výhľad priamo na OKO-2. Zobudila som sa asi 30 sekúnd pred výbuchom, ležala som v posteli, videla som jasný záblesk a počula hukot - ale naozaj to nebolo nič podobné ohňostroju.

Po záblesku sa okamžite ozvali vibrácie. Cítila som, ako sa posteľ trasie. Myslela som si, že sa moja budova zrúti.

Hneď som vstala, odhrnula záves a videla som, ako sa valí dym a niektoré časti OKO-2 horia. Neskôr ráno som si všimla, že z dverí v spálni a zo stropu v kuchyni sa odlepilo trochu farby.

V OKO, kde bývam, nedošlo k evakuácii, ale v IQ-Quarter (neďaleký multifunkčný komplex) áno - viem to zo skupinového četu s obyvateľmi.

Cítim sa bezpečne. Nikdy neviete, kde drony udrú a ako sa budú udalosti vyvíjať, ale necítim strach ani paniku. Môj kamarát zo susednej budovy (v komplexe Neva Towers) má obrovské obavy, ale ja nie. Jedno dievča (v skupinovom čete obyvateľov) hovorilo, že s rodinou zvažujú sťahovanie, pretože sa necítia bezpečne, ale oni sú výnimka - všetci ostatní sú pokojní.

Roman

Obyvateľ budovy v komplexe Neva Towers.

V noci sme s manželkou vyskočili z postele, keď sa ozval hlasný rachot a výbuch. Mysleli sme si, že to bolo v našej budove, či dokonca v našom byte. Bolo to naozaj strašidelné.

Otvoril som skupinový čet obyvateľov a všetci písali, že to bol vlastne druhý výbuch, prvý bol 15 minút predtým. To bol najstrašidelnejší moment - zdalo sa vám, že ďalší výbuch môže zasiahnuť vašu budovu alebo váš byt.

Samozrejme, bol som v šoku, triasli sa mi ruky - a nielen ruky. Teraz už nič také necítim, upokojil som sa, ale chápem, že sa to môže zopakovať, a to viackrát, takže stojí za to zvažovať presťahovanie. S manželkou sme sa o tom rozprávali hneď po tom, ako pred niekoľkými mesiacmi (3. mája) došlo k útoku na Kremeľ.

Viackrát som povedal, že v Moscow City nie je veľmi bezpečne. Samozrejme, nie som panikár, ale boli tu obavy, že sa to stane aj s vežami. Kremeľ je pochopiteľne zabezpečený zo všetkých strán. Čo je tu teda okrem Kremľa? Nenapadli mi žiadne iné miesta, kde by mohli bezpilotné lietadlá zaútočiť. Moscow City je prominentné miesto.

Jediný dôvod, prečo som odtiaľto už neodišiel, je, že som si myslel, že tu je vždy všetko zaseknuté. Napríklad, keď odchádzam z tejto oblasti, moja navigácia si vždy myslí, že som niekde inde. Keď sedím v byte, GPS ma zvyčajne vidí na cintoríne vo štvrti Vnukovo. Tak som si myslel, že drony sa sem nedostanú.

Mohlo by sa to opakovať? Áno, na sto percent. Ale kam by sme sa presunuli z Moscow City, to neviem. V Moskve podľa mňa nie je žiadna alternatíva k tejto štvrti. Ja však chcem odísť z Ruska. Plánovali sme odísť v novembri, ale s najväčšou pravdepodobnosťou to urobíme o niečo skôr.

Maxim Valetsky

Zakladateľ nábytkárskej spoločnosti Mr. Doors vyrábajúcej nábytok na mieru a obyvateľ mrakodrapu Moscow City.

Život ide ďalej, obchodné centrum Afimoll je otvorené. V skupinovom čete sú všetci pokojní - ľudia si vymieňajú dojmy, napríklad kto sa zobudil a kto zaspal. Nálada vo všeobecnosti je, že „fungujeme“ - každý to očakával. Tí, ktorí sa niečoho boja, sú už dávno v gruzínskom Tbilisi.

Každý deň som čakal na (ďalší útok), skôr či neskôr sa to muselo stať, sme vo vojne. Krátkodobo, na týždeň alebo dva, to ovplyvní miestne podniky, ale potom sa všetko obnoví.

Toto je veľké mesto, stále sa tu niečo deje. Keby som sa bál podobných útokov, žil by som na Madeire. Teda, bojím sa, ale to neznamená, že odídem. Bol tu mor, teraz je vojna - to znamená, že bude hladomor.

Maria

Pracuje v Nábrežnej veži.

Je to dosť znepokojujúce. Úprimne ma nahnevalo, že v rámci systému títo idioti (ruské úrady) nedokážu zabrániť ani výbuchom v centre mesta, v hlavnom meste.

Keď drony zasiahli Kremeľ v noci na 3. mája), bolo to nečakané. Ale situáciu s Kremľom som považovala za mimoriadne nenormálnu.

Keď som si však prečítala správy (o nočnom útoku z 30. júla), nemohla som tomu celkom uveriť. Myslela som si, že je to nejaká inscenácia z našej strany: „Pozrite sa, ako na nás útočia, pozrite sa, akí sú Ukrajinci zlí.“ Asi to tak nie je, ale to bola moja prvá myšlienka.

Zdá sa, že do kancelárie nepôjdem - ale som si istá, že práca z domu bude v poriadku. Okrem práce som nikdy nešla do Moscow City. Celkovo je teraz zrejme lepšie nebyť na miestach ako Moscow City alebo v okolí Červeného námestia.

Anna Pavlova

Obyvateľka budovy v komplexe Neva Towers.

Bývam s kamarátkou. V noci vyšla von a zobudila ma, keď odchádzala, okolo 3.30. V priebehu asi desiatich minút som trikrát počula: „Bum, bum, bum!“ Ako hrom a blesk.

Moja budova je vzdialená asi 500 metrov od IQ-Quarter - doslova sa rozkývala. Ale vo všeobecnosti to (v okamihu výbuchu) nebolo strašidelné - bolo to vlastne cool, ako vo filme. Hoci cool je hrozné slovo, snažím sa to brať ako vtip, s humorom, ale následky sú strašné. Ráno som vyšla von so psom - v IQ-štvorke chýba poschodie.

Chcem sa odsťahovať z Moscow City, pretože nie je isté, že nedôjde k ďalšiemu útoku. Nemyslite si, že vás to preskočí. Bola som si istá, že je to bezpečné miesto, že Moscow City nedostanú! Rovnako ako Kremeľ - oboje sú spoločensky významné ciele. Podobne ako Eiffelova veža vo Francúzsku. Ale aj Kremeľ zasiahol dron.

Napísala som majiteľovi bytu, aby mi znížil nájomné, ale on povedal: „No, čo sa stalo, stalo sa, neznížim to.“ To je hlúposť! Chápem, že nikto nechce prísť o peniaze, ale myslím si, že na jeseň sa v každom prípade opäť rozbehne mobilizácia, a vtedy určite veľa ľudí odíde. Takže ceny sa naozaj budú musieť znížiť.

Natália

Pracuje vo veži v Moscow City.

Nemám žiadne veľké obavy ani strach. Správy o strelách a dronoch, ktoré lietajú nad Moskvou a inými regiónmi, budujú určitú toleranciu. Keď čoraz častejšie počúvate, že niekde v Rusku niečo vybuchlo, akoby ste si na to zvykli a brali to ako samozrejmosť. Ale stále je tu určitý stres a chcem sa držať ďalej od týchto miest.

Nemyslím si, že v dohľadnom čase pôjdem do kancelárie, a aj tak naša spoločnosť umožňuje pracovať plne na diaľku.

Hneď, ako začali nad Moskvou lietať drony, s kolegami sme prepli na čierny humor a hovorili o tom, že by sa tu mohol zopakovať 11. september. Istý čas panoval strach, najmä zo zásahu Kremľa, ale tieto udalosti sa pomerne rýchlo vytratili zo správ a prestalo sa o nich aj diskutovať.

Moja kamarátka a kolegyňa je z Taganrogu. Nedávno sa objavili správy o výbuchu tam a teraz sa objavila správa o výbuchu v meste Moskva, kde pracuje. Je úplne mimo, v úplnej panike.

Čo sa týka nášho vedenia, snaží sa všetko uhladiť a vyhnúť sa téme, ako sa len dá. V pracovných skupinových četoch píšu veci ako: „Kolegovia, tu sa rozprávame o pracovných záležitostiach, všetko ostatné si, prosím, nechajte na osobnú korešpondenciu.“

Vojna na Ukrajine