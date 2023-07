Začína hlavný úder, Ukrajinci sa zamerajú na juh, píše New York Times

Ukrajinci sa pokúsia dostať cez mínové polia k Tokmaku.

KYJEV. Na Ukrajine sa začal hlavný úder ukrajinskej protiofenzívy, pri ktorom sa Ukrajinci pokúsia prelomiť pomyselný pozemný most spájajúci polostrov Krym s ďalšími Ruskom okupovanými územiami na juhu Ukrajiny.

S odvolaním sa na dvoch nemenovaných predstaviteľov Pentagonu to uviedol denník The New York Times.

Smer Krym

Ukrajinci sa podľa informácií amerického denníka pokúsia postúpiť cez ruské mínové polia a ďalšie obranné prvky k mestu Tokmak na juhu Ukrajiny. V prípade úspechu budú pokračovať na Melitopoľ.

Cieľom je buď prelomiť spojnicu okupovaných území na juhu s Krymom, alebo sa aspoň k polostrovu dostať na dostrel delostrelectva.

Operácia by v prípade, že sa bude pre ukrajinské sily dobre vyvíjať, mohla trvať dva alebo tri týždne. Za jej účelom sa do oblasti presúvajú tisíce vojakov, z ktorých mnohí boli vycvičení na Západe a až doteraz boli v rezerve.

Ruské ministerstvo obrany v stredu uviedlo, že ukrajinské jednotky obnovili útočné operácie pri meste Orichiv v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny.

Ministerstvo oznámilo, že ukrajinský útok bol podniknutý silami troch práporov posilnených o tanky.

Podľa zhodnotenia agentúry AFP by v tejto fáze bojov teda išlo o vzácne rozsiahlu operáciu s nasadením niekoľkých stoviek vojakov.

Ukrajinské velenie sa v stredu o útoku nezmienilo. Moskva tvrdí, že ho ruské sily odrazili, čo nemožno overiť z nezávislých zdrojov. Orichiv leží asi 40 kilometrov od Tokmaku.

Ofenzívu brzdia mínové polia

V médiách v uplynulých dvoch mesiacoch často zaznievalo, že ukrajinská protiofenzíva postupuje pomalšie, ako sa očakávalo. Relatívne pomalý postup pripustili aj samotní ukrajinskí predstavitelia.

Ukrajinských vojakov brzdia rozsiahle mínové polia vytvorené Rusmi a tiež ruská delostrelecká paľba a vzdušné útoky.

Kým ruské sily sú pozdĺž takmer celého, asi 1000 kilometrov dlhého frontu, v defenzíve, na zhruba 100-kilometrovom úseku na severovýchode krajiny sa im darí podnikať útočné operácie, uviedol v inom článku zverejnenom v stredu americký denník.

Odvolal sa pritom na ukrajinských vojakov, podľa ktorých ide o oblasť okolo miest Kupjansk, Svatove a Kreminna.

