Ide skôr o symbolický krok. Biden vymenoval šéfa CIA za člena svojej vlády

Prezident vyzdvihuje Burnsovu prácu pri podpore Ukrajiny.

WASHINGTON. Americký prezident Joe Biden v piatok vymenoval riaditeľa Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Williama Burnsa za člena svojho kabinetu. Informovala o tom agentúra AP s tým, že išlo o symbolický krok, ktorý vyzdvihuje Burnsov vplyv a jeho prácu pri podpore Ukrajiny zo strany Washingtonu.

"CIA pod jeho vedením prináša jasný a dlhodobý prístup k hlavným výzvam našej národnej bezpečnosti," uviedol Biden vo svojom vyhlásení.

Burns bude ako člen Bidenovho kabinetu pôsobiť po boku riaditeľky spravodajských služieb USA Avril Hainesovej, ktorej úrad určuje smerovanie CIA a ďalších spravodajských služieb. Podľa denníka The Washington Post by mu však nová pozícia nemala priniesť žiadne nové právomoci, keďže Burnsovo vymenovanie je do veľkej miery iba symbolický krok.

Ako poznamenala AP, Burns - kariérny diplomat a bývalý veľvyslanec USA v Moskve - zohral kľúčovú úlohu v stratégii Bieleho domu odtajniť zistenia spravodajských služieb o tom, že Rusko plánuje rozsiahlu inváziu na Ukrajinu.

Vojna na Ukrajine