Oslobodzovanie sa spomalilo, ale zmenšili sa straty techniky. Ukrajinci zmenili taktiku

Hlavný nátlak podľa Kyjeva ešte len príde.

KYJEV. Ukrajinská armáda zmenila taktiku vedenia protiofenzívy, čo jej pomohlo znížiť straty vojenskej techniky. Zároveň to ale viedlo k tomu, že oslobodzovanie okupovaných území sa spomalilo, napísal americký list The New York Times.

V prvých dvoch týždňoch ukrajinskej protiofenzívy bolo poškodených alebo zničených až 20 percent zbraní vyslaných na bojisko, napísal denník s odvolaním sa na amerických aj európskych predstaviteľov.

Týkalo sa to aj niektorých bojových vozidiel zo Západu - tankov a obrnených transportérov, s ktorými Ukrajinci počítali, že porazia Rusov.

Ukrajinci prichádzajú o západné zbrane

Miera strát v nasledujúcich týždňoch klesla asi na desať percent, takže zostalo k dispozícii viac vojakov a strojov potrebných pre hlavný ofenzívny nátlak, ktorý podľa Kyjeva ešte príde, uviedol ďalej The New York Times s odvolaním sa na svoje zdroje.

K zlepšeniu situácie došlo aj vďaka tomu, že Ukrajina zmenila taktiku. Viac sa sústredí na zničenie ruských síl pomocou delostrelectva a rakiet dlhého doletu, ako na útoky na nepriateľské mínové polia.

"Tieto dobré správy so sebou ale priniesli aj niektoré neradostné skutočnosti. Straty sa znížili aj preto, že samotná protiofenzíva sa spomalila. A miestami sa dokonca zastavila, zatiaľ čo ukrajinskí vojaci bojujú proti naozaj veľkej a hrozivej ruskej obrane," napísal The New York Times.

Ukrajinci tak doteraz oslobodili len osem z 96 kilometrov, ktoré chcú prejsť, aby sa dostali k moru na juhu a rozdelili ruské sily na dve časti.

Jeden z ukrajinských vojakov opísal, že dron ich jednotky zachytil zábery šiestich obrnených západných vozidiel, ktoré sa dostali pod delostreleckú paľbu južne od mesta Velika Novosilka na západe Doneckej oblasti.

"Všetky zhoreli. Všetci dúfajú vo veľký prielom," uviedol vojak, ktorý sa predstavil iba ako seržant Ihor a zdôraznil dôležitosť pomalého, ale stabilného postupu.

Najťažší je začiatok protiútoku

Moskva mala mnoho mesiacov na prípravu, front je plný mín, protitankových pascí a zakopaných jednotiek. Ruské prieskumné lietadlá a útočné vrtuľníky pritom lietajú nad hlavami čoraz častejšie.

Práve vzhľadom na toto "opevnenie", ako hovoria odborníci, nie je prekvapujúce, že Ukrajina utrpela v raných fázach protiofenzívy pomerne vážne straty.

Vojenskí experti už skôr upozorňovali, že prvých 25 kilometrov protiofenzívy bude najťažších, pretože útočiace jednotky vo všeobecnosti potrebujú trikrát viac sily, či už ide o zbrane, vojakov či oboje, ako sily, ktoré sa bránia.

Chýba podpora zo vzduchu

Náčelník ukrajinského generálneho štábu Valerij Zalužnyj nedávno vyjadril sklamanie z toho, že Ukrajina bojuje bez západných bojových lietadiel F-16.

Spojené štáty len nedávno súhlasili, že povolia výcvik ukrajinských pilotov. Samotné dodanie lietadiel však bude trvať najmenej niekoľko mesiacov. To spôsobilo, že sú ukrajinské jednotky zraniteľné pri nasadení ruských vrtuľníkov a delostrelectva.

Podľa vojenských odborníkov je na konečné závery o protiofenzíve skoro. "Neznamená to, že je odsúdená na neúspech," uviedol expert na obranu Camille Grand.

Avšak ako dodal, absencia vzdušnej prevahy, ktorú by západné lietadlá mohli ukrajinskému útoku poskytnúť, znamená, že "počet obetí bude pravdepodobne vyšší, ako v iných konvenčných konfliktoch".

