Víťaz Erdogan a nahnevaná Moskva. Čo sľúbilo NATO Ukrajine?

Ste málo vďační, kritizoval Zelenského britský minister obrany.

VILNIUS, BRATISLAVA. Aj keď patria Spojené štáty americké medzi najväčších spojencov Ukrajiny v dodávkach zbraní aj humanitárnej pomoci, k budúcemu členstvu Ukrajiny v NATO sa stavajú oveľa opatrnejšie ako väčšina európskych štátov.

„Ukrajina nie je pripravená na členstvo,“ povedal ešte v pondelok americký prezident Joe Biden.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte v utorok po ceste na summit NATO vo Vilniuse neskrýval frustráciu.

„Je to absurdné,“ reagoval na rozhodnutie, že Severoatlantická aliancia zatiaľ Ukrajine neponúkne členstvo.

V stredu, po rokovaniach s partnermi zo Západu, sa rétorika ukrajinského prezidenta zmenila. Zelenskyj opätovne ďakoval NATO a členským štátom za podporu aj dodávky zbraní. Aliancia podľa neho vyslala Rusku jasný signál, že Ukrajina bude nezávislým štátom.

„Výsledky summitu sú dobré, ale ak by sme dostali aj pozvánku, bolo by to ideálne,“ povedal.

Čo Severoatlantická aliancia sľúbila Kyjevu, aká je perspektíva členstva Ukrajiny, nemôže to vyprovokovať Rusko a prečo je víťazom summitu turecký prezident?

1. Vstúpi Ukrajina do NATO?

Raz áno, kedy to bude, však nie je jasné ani po summite vo Vilniuse. Ukrajina si aj podľa vlastných slov uvedomuje, že sa nemôže stať členom, kým sa neskončí ruská invázia.

Ak by do Aliancie vstúpila skôr, mohlo by to znamenať priamu vojenskú konfrontáciu NATO s Ruskom, pretože členské štáty majú podľa článku 5 povinnosť pomôcť napadnutému členovi.

Výsledkom summitu je, že NATO pozve Ukrajinu vtedy, keď sa „členské štáty zhodnú a Ukrajina splní podmienky“. Napriek niektorým vágnym vyjadreniam a kompromisnému návrhu ukázalo 31 členských štátov, že s Ukrajinou v NATO rátajú.

„Ukrajina je k NATO bližšie ako kedykoľvek predtým,“ povedal na záverečnom brífingu summitu generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg. Moskva podľa neho nemá právo rozhodovať o tom, či sa môže suverénny štát pridať k nejakému spolku.

NATO tiež umožní Ukrajine, aby nemusela plniť dvojstupňový akčný plán vstupu. Aj keď Kyjev bude stále musieť urobiť časť reforiem, proces to výrazne zrýchli. Akčný plán pri vstupe obišli aj Fíni a Švédi.

„Napriek Zelenského frustrácii, že Ukrajina nebola formálne pozvaná do NATO, si myslím, že sa podarilo odstrániť najvýraznejšie prekážky na tejto ceste. Tento summit je preto pre Zelenského administratívu veľkým úspechom politicky, aj čo sa týka nových dodávok zbraní,“ komentuje pre SME obranný analytik think tanku Globsec Roger Hilton.

Ukrajine sa podľa neho podarilo zbúrať politické tabu a aj predtým skeptické štáty ako Francúzsko a Nemecko sa dnes hlásia k členstvu Ukrajiny v NATO. „Predtým bolo niečo také nemysliteľné,“ dodáva.

2. Aké bezpečnostné garancie získa Ukrajina?

Keďže o členstve Ukrajiny v NATO sa zatiaľ nerozhodlo, kľúčová je dohoda a sľuby lídrov siedmich najvyspelejších krajín sveta.