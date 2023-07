Týždeň na Ukrajine: Zelenskyj loboval u spojencov, od USA dostane sporné zbrane

Zhrnutie udalostí týždňa.

KYJEV, BRATISLAVA. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vkladal do prebiehajúceho summitu NATO veľké nádeje, no krátko po začiatku neskrýval frustráciu. Viacerí členovia sa totiž zdráhajú povedať, kedy by Ukrajina mohla do obrannej aliancie vstúpiť.

Ukrajinské sily však oznámili, že sa im darí pri Bachmute a od Spojených štátov dostanú kazetovú muníciu. Táto zbraň však u ďalších spojencov vyvolala kontroverziu, keďže civilistov môže zasiahnuť aj roky po ukončení konfliktu.

Medzitým Kremeľ, ktorý sa od skončenia vzbury Jevgenija Prigožina snaží oslabiť jeho vplyv, oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin sa so šéfom wagnerovcov stretol v Moskve. Podľa dohody, na základe ktorej odvolal postup svojich vojakov na Moskvu, sa pritom má Prigožin nachádzať v Bielorusku.

Ruská invázia na Ukrajinu trvá už 503 dní, toto je prehľad kľúčového diania v posledných dňoch.

Len pár dní pred vysoko sledovaným summitom NATO absolvoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ďalšie európske turné, tentoraz po štyroch členských štátoch obrannej aliancie.

S partnermi rokoval o vojenskej podpore, ako aj o podmienkach na začatie rokovaní o mieri s Ruskom. Prišiel sa však najmä presvedčiť, či má jeho krajina podporu v snahe získať členstvo v Severoatlantickej aliancii.

Minulý štvrtok priletel do Bulharska, kde sa stretol s premiérom Nikolajom Denkovom a prezidentom Rumenom Radevom. S predsedom novej prozápadnej vlády, ktorý do funkcie nastúpil len začiatkom júna, hovoril najmä o ďalšej vojenskej pomoci. Výsledkom rokovaní však bol aj prísľub, že Bulharsko podporí vstup Ukrajiny do NATO "keď to okolnosti povolia", informoval Zelenského poradca Ihor Žovkva.

Z Bulharska sa Zelenskyj presunul do Česka, kde rokoval s tamojším prezidentom Petrom Pavlom aj s premiérom Petrom Fialom. Predseda vlády uviedol, že Česká republika daruje Ukrajine ďalšie útočné helikoptéry a státisíce kusov munície pre zbrane veľkého kalibru. Bude sa tiež podieľať na výcviku ukrajinských pilotov na lietadlá F16 a prisľúbilo intenzívnu spoluprácu na obnove Ukrajiny po vojne.

"Hneď po skončení vojny by Ukrajina mala začať rokovania o vstupe do NATO, pretože je to aj v záujme našej bezpečnosti, regionálnej stability a hospodárskej prosperity," povedal Pavel.