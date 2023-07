Bieloruský azyl pre wagnerovcov? Areál bývalej základne rýchlo ožíva

Vojenský areál leží pri meste Asipovičy.

MINSK. Viaceré médiá zverejnili satelitné snímky stanového tábora, ktorý za niekoľko dní vznikol v bývalom vojenskom areáli pri bieloruskom meste Asipovičy.

Podľa skorších správ médií sa do tábora majú presunúť členovia ruskej Wagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti po tom, čo wagnerovci minulý víkend podnikli protestný pochod na Moskvu. Informoval o tom bieloruský server Zerkalo.

Útočisko pre wagnerovcov?

Tábor leží zhruba 90 kilometrov od Minska. Na mieste je asi tristo stanov, pričom do jedného sa zmestí približne 30 ľudí.

Ruský nezávislý portál Vjorstka predtým napísal, že tábor sa stavia pre 8000 wagnerovcov. Bieloruské úrady o novovzniknutom areáli ale oficiálne neinformovali.

V utorok naopak bieloruský prezident Alexander Lukašenko tvrdil, že v Bielorusku žiadne tábory pre členov Wagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti nevznikajú.

"Ak ale budú chcieť - chápem to tak, že sa pozerajú po rôznych miestach - tak ich ubytujeme. Postavte si napríklad stany," citoval bieloruského lídra portál Zerkalo.

Prigožin už má byť v Bielorusku

Bieloruský autoritársky prezident však potvrdil, že do Bieloruska sa v utorok presunul šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin. Stalo sa tak po tom, ako minulý piatok Prigožin obvinil ruskú armádu z útoku na svojich mužov, načo prinútil tisíce wagnerovcov k protestnému pochodu na Moskvu.

V sobotu potom svoj odpor proti ruskému armádnemu vedeniu ukončil, a to vďaka dohode sprostredkovanej práve Lukašenkom.

Súčasťou dohody bol podľa Kremľa Prigožinov presun do Bieloruska. Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že wagnerovci, ktorí si to budú želať, môžu svojho lídra do Bieloruska nasledovať.

Vojna na Ukrajine