Šéf CIA Burns tajne navštívil Ukrajinu, Kyjev mu predstavil svoje plány

WASHINGTON. Šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns v júni potajomky navštívil Ukrajinu. Kyjev mu predstavil ambiciózne plány na dobytie Ruskom okupovaných území a začatie rokovaní o prímerí pred koncom tohto roka, napísal server denníka The Washington Post (WP).

Burns sa počas návštevy stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským aj špičkami ukrajinských tajných služieb, ktoré ubezpečil o tom, že administratíva prezidenta Joea Bidena bude s napadnutou krajinou aj naďalej zdieľať svoje spravodajské poznatky.

Ukrajinskí činitelia dali Burnsovi najavo, že počítajú s tým, že sa im do jesene podarí oslobodiť podstatné časti územia okupované Ruskom, preniknúť ďalej na východ Ukrajiny, presunúť delostrelectvo do blízkosti okupovaného Krymu, a potom začať rokovania s Moskvou.

Ako ale poznamenáva Washington Post, ešte sa uvidí, či sa Kyjevu podarí tieto plány za tak krátky čas premeniť na skutočnosť.

Burnsova cesta na Ukrajinu sa odohrala tesne pred krátkou vzburou súkromnej Wagnerovej vojenskej spoločnosti proti ruskému armádnemu veleniu.

Šéf CIA po ukončení rebelie hovoril so svojím ruským náprotivkom, šéfom rozviedky SVR Sergejom Naryškinom, aby ho ubezpečil o tom, že Spojené štáty so vzburou nemali nič spoločné. To verejne zdôraznil aj Biden.

