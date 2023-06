Po jeho slovách sa wagnerovci stiahli. Je Lukašenko jediný víťaz Prigožinovej vzbury?

Prigožin v Bielorusku nie je v bezpečí.

MINSK, BRATISLAVA. Ešte v sobotu večer sa zdalo, že tanky wagnerovcov vojdú do Moskvy. Vtom zasiahol bieloruský líder Alexandr Lukašenko a šéf žoldnierov Jevgenij Prigožin vzburu odvolal.

Lukašenko, ktorý podľa oficiálnych informácií sprostredkoval dohodu o stiahnutí wagnerovcov, je tak podľa niektorých pozorovateľov jediný, ktorý má z víkendových udalostí v Rusku prospech. Žiadne rokovanie by však nemohol viesť bez Putinovho súhlasu, upozorňujú.

„Dá sa povedať, že je víťazom neúspešného prevratu. Čiastočne to obnoví jeho vplyv vo vzťahoch s Ruskom, aspoň v blízkej budúcnosti,“ povedal pre denník The Guardian analytik Ryhor Astapenia zaoberajúci sa Bieloruskom v britskom think tanku Chatham House. Iní odborníci sú však skeptickejší.

Propaganda robí z Lukašenka štátnika

Propagandistické médiá okamžite využili situáciu: dohoda podľa nich vznikla vďaka Lukašenkovým štátnickým kvalitám. „Putin bol skeptický ohľadom možnosti rokovaní a pochyboval, či Prigožin zdvihne telefón, keďže v tom čase s nikým nehovoril,“ povedal pre prokremeľské médiá v nedeľu bieloruský propagandista Vadim Gigin.

Lukašenkovi však podľa neho šéf wagnerovcov hneď zdvihol. Ich rozhovor, ktorý Putin odobril, bol „veľmi ťažký a bolo mi povedané, že maskulínny,“ opísal Gigin.„Okamžite vychrlili také vulgárne veci, že by to rozplakalo ktorúkoľvek matku,“ cituje ho denník New York Times.

Portál Meduza zasa napísal, že Prigožin sa v sobotu snažil kontaktovať Kremeľ, ale Putin s ním odmietal hovoriť.

Hovorcovi Kremľa Dmitrimu Peskovovi je podľa vlastných slov jasné, že rola Lukašenka ako mediátora vyvoláva otázky. „Lukašenko pozná Prigožina osobne už dlhý čas, zhruba 20 rokov. Išlo o jeho osobný návrh, s ktorým prezident Putin súhlasil. Sme mu za to vďační,“ vysvetlil.

Lukašenko je od Ruska taký závislý, že možnosť stať sa tvárou dohody nemohol odmietnuť, upozorňuje pre SME známa bieloruská nezávislá novinárka Hanna Liubakova. „Hoci by nečakané sprostredkovanie dohody mohlo potenciálne posilniť diktátorovu pozíciu, zároveň umocňuje dojem, že Bielorusko naďalej funguje ako vazalský štát Ruska,“ hovorí.

Napraviť si imidž