Novinár Just z Moskvy: Rusi cítia napätie. Prigožin neuspeje, može však prísť ďalší puč

Vojnu na Ukrajine Prigožinova akcia neovplyvní.

Aj keď letenky z Moskvy sa rýchlo vypredali, v obchodoch zatiaľ nevidieť paniku, vraví JIŘÍ JUST, český publicista žijúci v Moskve. Prigožinov pokus o puč podľa neho nebude úspešný a nezmení ani priebeh vojny na Ukrajine, ukazuje však, aké labilné a krehké v skutočnosti Rusko je.

Prekvapilo vás rozhodnutie Jevgenija Prigožina začať ozbrojený puč voči vojenskému veleniu Ruska?

Osobne ma to prekvapilo, pretože bez ohľadu na to, že Jevgenij Prigožin ešte predtým deklaroval, že sa v žiadnom prípade nebude podriaďovať ruskému ministerstvu obrany, vždy hovoril o tom, že je verným vojakom Vladimira Putina. Preto sa nedalo predpokladať, že by sa dopustil takého povstania, aké vidíme. Zrejme to bola len Prigožinova hra, aby sústredil svoje sily a pripravil sa na povstanie.

Jiří Just je český publicista žijúci v Moskve.

Máte pocit, že Putin príliš dlho otáľal zasiahnuť do konfliktu medzi Prigožinom a ministrom obrany Šojguom, až sa mu to vymklo spod kontroly?

Čiastočne áno, ale posledný mesiac Putin viackrát deklaroval, že stojí na strane ministra obrany. Verejne sa s ním zúčastnil rôznych akcií, boli spolu vo vojenskej nemocnici. Verejne tiež pristúpil na to, že skupina Wagner sa bude podriaďovať ministerstvu obrany. Putinove preferencie tak boli jasné. Zdá sa však, že veril Prigožinovým slovám, že mu bude verne slúžiť, takže si zrejme nemyslel, že môže dôjsť k takému extrému.

Dá sa predpokladať, že Prigožin puč pripravoval dlhšie a správy o útoku ministerstva obrany na ich vojenský tábor boli len akousi zámienkou?