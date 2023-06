Ukrajina splnila dve zo siedmich podmienok pre začatie rozhovorov o vstupe do Únie

Európska komisia chystá hodnotiacu správu.

BRUSEL. Ukrajina splnila dve zo siedmich podmienok pre začatie rozhovorov o jej vstupe do Európskej únie. Podľa dvoch zdrojov agentúry Reuters tento záver obsahuje chystaná hodnotiaca správa Európskej komisie, ktorá zároveň vyzdvihuje pokrok Kyjeva v reformách napriek pokračujúcej vojne.

Európska únia udelila Ukrajine štatút kandidátskej krajiny pred rokom - štyri mesiace po tom, ako na krajinu Rusko vojensky zaútočilo. Pre začatie prístupových rokovaní EÚ stanovila sedem podmienok, medzi ktorými je reforma súdnictva či obmedzenie korupcie.

Ukrajina vyzýva Európsku úniu, aby sa rokovania začali ešte v tomto roku.

Správa o Ukrajine bude mierne pozitívna

Dvaja vysokopostavení predstavitelia Únie, ktorí sa mali možnosť so správou oboznámiť, uviedli, že Ukrajina už splnila dve z kritérií. Podľa jedného zo zdrojov ide o reformy súdnictva a mediálneho práva. Uviedol tiež, že správa sa zameriava predovšetkým na pozitíva.

"Je tu vidieť pokrok. Správa bude mierne pozitívna," povedal zdroj, ktorý s Reuters hovoril pod podmienkou anonymity.

"Nejde o prikrášlenie reality, ale o uznanie pokroku, spomenuté boli napríklad prominentné prípady boja proti korupcii," dodal.

Ukrajina v posledných mesiacoch otvorila niekoľko prípadov korupcie na vysokej úrovni. Pri jednom z nich bol zadržaný predseda najvyššieho súdu kvôli podozreniu z úplatku vo výške 2,7 milióna dolárov.

Čo ďalšie žiada Európska únia

Okrem dôslednejšieho boja proti korupcii patrí medzi ďalšie požiadavky EÚ pokračovanie justičnej reformy, reforma ukrajinského ústavného súdu, harmonizácia mediálneho práva s EÚ, opatrenia proti praniu špinavých peňazí, zákon obmedzujúci oligarchov a ochrana práv národnostných menšín.

"Čo sa týka reforiem, bol by to pohár poloplný, nikdy by sme voči Ukrajine neprijali v tejto chvíli negatívne stanovisko. Reformy súdnictva zaznamenali určitý pokrok, aj keď stále zostáva uskutočniť kľúčové reformy. Nie všetko je uspokojivé," dodal.

Poukázal na to, že Ukrajina v súlade s požiadavkami vymenovala nových šéfov protikorupčnej prokuratúry a národného protikorupčného úradu. Vlani prijatý zákon proti oligarchom je naopak považovaný za nedostatočný.

Cesta Ukrajiny do Únie bude trvať roky

Správa, ktorá je označovaná ako priebežná aktualizácia pred formálnym hodnotením v októbri, má byť v stredu odovzdaná veľvyslancom 27 členských štátov EÚ v Bruseli a potom vo štvrtok ministrom pre európske záležitosti v Štokholme. Konečné slovo pri rozhodovaní o tom, či a kedy začať s Kyjevom rozhovory o členstve, majú členské krajiny.

Aby Ukrajina splnila všetky podmienky členstva, musí zosúladiť svoje zákonodarstvo s mnohými rozsiahlymi normami EÚ, od ochrany klímy po pracovný trh. V praxi bude cesta Ukrajiny k členstvu trvať roky a málokto verí, že krajina môže do bloku vstúpiť, ak je vo vojne s Ruskom.

Väčšina štátov východného krídla EÚ, najmä Poľsko a pobaltské štáty, vo všeobecnosti podporujú zrýchlenú cestu Kyjeva do EÚ, zatiaľ čo západné členské krajiny vrátane Francúzska, Nemecka a Holandska sú v tejto otázke zdržanlivejšie.

