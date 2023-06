Zbrane nedodali, prišla nepoužiteľná technika. Západ neposiela Ukrajine len moderné zbrane

Ukrajina zaplatila za zbrane 800 miliónov dolárov.

KYJEV. Ukrajina bojuje s nesplnenými dodávkami zbraní, za ktoré zaplatila, a častokrát so zlým stavom techniky dodanej západnými spojencami.

S odvolaním sa na ukrajinské vládne dokumenty a predstaviteľov oboznámených s nákupmi zbraní uviedol denník The New York Times, podľa ktorého je niektorá technika poskytnutá spojencami použiteľná len na náhradné diely.

Problémy s dodávkami zbraní

Spolu podľa amerického denníka Ukrajina od začiatku ruskej invázie zaplatila 800 miliónov dolárov za zazmluvnené zbrane, ktoré buď nikdy nedorazili, alebo ich dorazila len časť. V niektorých prípadoch sprostredkovatelia zmlúv peniaze vrátili, spresňuje denník.

Problémy boli aj v prípade zmlúv, ktoré Kyjev uzavrel s ukrajinskými štátnymi zbrojárskymi spoločnosťami, ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia.

"Mali sme prípady, keď sme zaplatili peniaze a nič nedostali," povedal americkému denníku námestník ukrajinského ministra obrany Volodymyr Havrylov. Vláda preto tento rok analyzuje svoje minulé nákupy, aby mohla z problematických zmluvných partnerov vylúčiť.

Problémy sú vzhľadom na rozsah objemu zbraní dodávaných Ukrajine nevyhnutné, uviedol americký denník. Spojenci Kyjeva dodali Ukrajine zbrane za desiatky miliárd dolárov a samotná Ukrajina minula za nákupy zbraní ďalšie miliardy dolárov.

V niektorých prípadoch spojenci dodávali moderné zbrane, v iných ale išlo o vybavenie, ktoré ležalo v skladoch a v najlepšom prípade potrebovalo dôkladnú prehliadku a opravu.

Asi 30 percent zbraní v ukrajinskom arzenále sa neustále opravuje. Podľa odborníkov ide o vysoký podiel, a to najmä vzhľadom na to, že ukrajinská armáda nemá počas začínajúcej protiofenzívy zbraní nazvyš.

Nefunkčné zbrane a vybavenie

Skutočnosť, že zbrane poskytnuté spojencami nie sú vždy v skvelom stave, podľa denníka The New York Times dobre ilustruje nedávny dar 33 húfníc od Talianska. Na videách ukazujúcich darovanú techniku pritom bolo vidieť, ako sa z motora jednej z nich valí dym a z motora ďalšej odkvapkáva chladiaca kvapalina.

Talianske ministerstvo obrany vo vyhlásení uviedlo, že húfnice vyradilo zo svojho arzenálu už pred rokmi, ale že Ukrajina ich chcela s tým, že ich bude repasovať.

Podľa vládnych dokumentov ukrajinské ministerstvo obrany zaplatilo americkej firme za opravy 33 húfníc poskytnutých Talianskom 19,8 milióna dolárov. V januári na Ukrajinu dorazilo 13 z týchto húfníc, stroje ale stále neboli v stave, aby mohli byť nasadené v boji, uvádzajú tiež vládne dokumenty.

Ukrajinskí predstavitelia sa následne sťažovali, že americká firma nedodržala zmluvné podmienky vzhľadom na to, že oprava húfníc mala byť hotová do decembra. Firma obvinenia odmieta a tvrdí, že húfnice dodané na Ukrajinu fungovali.

Ukrajina sa však zvyčajne na nedostatky dodanej techniky nesťažuje. "S kvalitou niektorých húfníc boli problémy, ale musíme mať na pamäti, že išlo o dar," uviedol podľa The New York Times Havrylov.

Niektoré iné dodávky sú tak oneskorené alebo nepredvídateľné, že značne komplikujú ukrajinské možnosti plánovať. To bol podľa The New York Times prípad dodávky 29 terénnych vozidiel Humvee, ktoré mala poslať americká jednotka v Kuvajte.

Vozidlá ešte v Kuvajte prešli údržbou a ich stav potom jednotka skontrolovala. Keď však vozidlá dorazili na základňu do Poľska, ukázalo sa, že 25 z nich má nefunkčné pneumatiky. Trvalo potom takmer mesiac, kým sa podarilo zohnať náhradné. To podľa správy Pentagonu zdržalo dodanie ďalšieho vybavenia na Ukrajinu a vyžiadalo si značné množstvo práce a času.

