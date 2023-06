Stopy vedú ku konkrétnej chodbe. Zničenie Kachovskej priehrady nebola nehoda, ukazuje analýza

Experti preverili množstvo dôkazov.

NEW YORK. Kachovská priehrada na rieke Dneper bola navrhnutá tak, aby odolala takmer akémukoľvek mysliteľnému útoku zvonka.

Mesiace pred pretrhnutím bola priehrada viditeľne poznačená bojom a minulý mesiac satelitné snímky ukázali, že cez niektoré brány nekontrolovateľne preteká voda.

To vyvolalo domnienky, že priehrada mohla padnúť za obeť nahromadeným škodám. Denník The New York Times však preveril viacero dôkazov, ktoré podporujú iné vysvetlenie, podľa ktorého zrútenie priehrady nehodou nebolo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Explózia v údržbovej chodbe

Tisíce ľudí boli vysídlené pre vodu vyliatu z jednej z najväčších nádrží na svete, ktorá mala zásadný význam pre zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v oblasti považovanej za obilnicu Európy.

Katastrofa ohrozuje celosvetové dodávky potravín pre milióny ľudí a môže ohroziť krehké ekosystémy po celé desaťročia. Zo zničenia priehrady sa nazvajom obviňujú Ukrajina a Rusko, ktoré na susednú krajinu vlani vo februári vojensky zaútočilo a oblasť okolo priehrady už po niekoľko mesiacov okupuje.

Denník preveril množstvo dôkazov, od pôvodných technických plánov až po rozhovory s inžiniermi, ktorí sa zaoberajú štúdiom porúch priehrad. Všetko ukazuje na to, že katastrofálne zlyhanie betónového základu priehrady sa neudialo samo od seba.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Výskumník Halás: Zničenie Kachovskej priehrady je obrovský eskalačný krok Čítajte

Vzhľadom na satelitné a seizmické detekcie výbuchov v oblasti je najpravdepodobnejšou príčinou kolapsu explózia nálože umiestnenej v údržbovej chodbe, ktorá prechádza betónovým srdcom stavby, domnievajú sa dvaja americkí inžinieri, odborník na výbušniny a ukrajinský inžinier, ktorý má rozsiahle skúsenosti s prevádzkou priehrady.

Inžinieri upozornili, že presný sled udalostí, ktoré spôsobili zničenie priehrady, môže určiť až preskúmanie hrádze po vypustení vody z nádrže. Erózia spôsobená vodou by mohla spôsobiť poškodenie, ak by bola hrádza zle navrhnutá alebo bol betón nekvalitný. To ale označili za nepravdepodobné.

Expert na bezpečnosť priehrad sa domnieva, že na zničenie priehrady je potrebná veľká explózia a na to je ideálne umiestniť výbušnú nálož práve v spomínanej chodbe. K podobnému záveru dospel aj ukrajinský inžinier.

Nálože boli hlboko v konštrukcii

Vizuálne dôkazy ukazujú jasné poškodenie vozovky a niekoľkých stavieb na jednej strane kanála mesiace pred pretrhnutím hrádze. Napriek týmto škodám ale inžinieri uvádzajú, že zničenie celej časti priehrady súvisí skôr s výbuchmi zachytenými seizmickými senzormi a infračerveným signálom zachyteným družicou, ktorý naznačuje teplotu výbuchu.

Seizmické signály zachytili dva senzory, v Rumunsku a na Ukrajine, a podľa odborníkov zodpovedajú výbuchu, a nie samovoľnému zrúteniu priehrady.

Vysokopostavený americký vojenský predstaviteľ uviedol, že USA vylúčili vonkajší útok na priehradu a teraz odhadujú, že výbuch pochádza z jednej alebo viacerých náloží nastražených vo vnútri priehrady, pravdepodobne ruskou stranou.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zásobovala vodou Krym aj Záporožskú elektráreň. Kachovská priehrada je zničená (infografika) Čítajte

Aj podľa odborníkov rozsah porušenia naznačuje, že zlyhala základná betónová bariéra, čo naznačuje, že nálože boli hlboko v jej konštrukcii.

Navyše žeriavy kontrolujúce vypúšťanie vody cez priehradu neboli premiestnené od polovice novembra, čo umožnilo aby voda nekontrolovateľne vytekala z rovnakého miesta niekoľko mesiacov a regulácia tak nebola dostatočná.

Podľa odborníkov by však ani predchádzajúce poškodenie ani tlak spôsobený vysokou hladinou vody alebo statickou polohou žeriavov pravdepodobne nespôsobili zrútenie betónového základu hrádze, ak by betón nebol nekvalitný a už náchylný na poškodenie.

Veľké prietoky by tiež nestačili na podmytie základov hrádze, ak by z nejakého dôvodu časť konštrukcie priehrady, ktorá slúži na ochranu spodnej časti hrádze, nemala vady alebo pôda nebola mäkšia, ako sa predpokladalo v projekte.

Vojna na Ukrajine