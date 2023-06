Okupanti uzavreli zatopené mesto pri Dnepri, tvrdia dobrovoľníci. Môže tam byť veľa obetí

Začali sa práce na medzinárodnom vyšetrovaní zničenia priehrady.

KYJEV. Ruská okupačná správa uzavrela zatopené ukrajinské mesto Hola Prystaň na ľavom brehu Dnepra, tvrdia podľa portálu Meduza dobrovoľníci, ktorí pomáhali miestnym obyvateľom počas katastrofy po pretrhnutí Kachovskej priehrady.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dobrovoľníci uvádzajú, že stovky obyvateľov v zatopenej oblasti sú pritom nezvestných a že krok proruskej správy by mohol súvisieť so snahou zakryť vysoký počet obetí, uviedol spravodajský kanál Agentstvo.

Ruské okupačné úrady mesto podľa dobrovoľníkov zatvorili pre vjazd aj výjazd, následkom čoho už aktivisti nemôžu miestnym poskytovať humanitárnu pomoc. Takzvanú karanténu ruskí vojaci ohlasovali v zatopenej Holej Prystani v sobotu cez megafón.

Oficiálna proruská správa informovala o ôsmich mŕtvych na ľavom brehu Dnepra, ktorý ovládajú ruské sily.

Dobrovoľníci, ktorí do veľkej miery prevzali zodpovednosť za evakuácie z Ruskom okupovaných obcí, v oblasti ale evidujú 510 nezvestných. Podľa ich on-line mapy žiada o evakuáciu ešte vyše 1 400 ľudí.

Dobrovoľníci už minulý týždeň uviedli, že ich ruská okupačná správa nepustila v ďalšom zaplavenom meste Olešky do jednej ulice. Podľa nich to mohlo súvisieť s tým, že je na mieste možno mnoho obetí. O deň neskôr potom aktivisti upozornili, že im úrady začali brániť v prístupe do celých Olešiek.

Vyšetruje aj Medzinárodný trestný súd

Pretrhnutie hrádze na Kachovskej priehrade už začal vyšetrovať Medzinárodný trestný súd. Zástupcovia súdu v uplynulých dňoch navštívili Chersonskú oblasť, v ktorej sa zničená priehrada nachádza, informoval prezidenta Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore.

Spresnil, že ešte v deň pohromy zaslala ukrajinská generálna prokuratúra Medzinárodnému trestnému súdu žiadosť o vyšetrovanie, pričom práce na ňom sa už začali.

"Toto vyšetrovanie je veľmi dôležité pre bezpečnosť celého sveta," vyhlásil ukrajinský líder.

Zo zaplavenej oblasti dosiaľ ukrajinské tímy zachránili približne 4 000 ľudí, uviedol tiež Zelenskyj. Dodal, že pod vodou sú stále desiatky miest a dedín, situácia je však podľa neho najhoršia v Ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti na ľavom brehu rieky Dneper.

Žiadajú prístup k okoliu záporožskej elektrárne

Širší prístup k okoliu Záporožskej jadrovej elektrárne potrebuje aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, aby preverila "významný rozpor" v údajoch o hladine Kachovskej priehrady, ktorej voda ochladzuje reaktory tejto elektrárne.

Generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi v nedeľu uviedol, že jeho dozorná agentúra OSN dostala údaje o meraniach, podľa ktorých bola hladina pri vstupe vody do záporožskej elektrárne počas víkendu asi deň stabilná.

"V iných častiach tejto obrovskej vodnej nádrže však výška (hladiny) údajne naďalej klesá, čo môže spôsobovať rozdiel približne dvoch metrov," vysvetlil Grossi, ktorý má tento týždeň elektráreň navštíviť.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/acR8nk8M5Xg

Vojna na Ukrajine