Ako vylodenie v Normandii. Analytici prirovnávajú ukrajinskú protiofenzívu k historickým momentom

Trvať bude zrejme týždne až mesiace.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Len máloktorá vojenská kampaň bola v poslednom čase taká očakávaná ako súčasná ukrajinská protiofenzíva, ktorá podľa všetkého už prebieha.

Špekulácie o tom, kedy a ako ukrajinské sily udrú cez frontovú líniu na juhu a východe krajiny, sa hromadili celé mesiace. Počas príprav plánov Kyjev žiadal o tanky, vozidlá pechoty a ďalšiu vojenskú pomoc, ale napriek tomu poskytoval len o málo informácií spojených s opätovným dobytím svojho územia obsadeného ruskými okupantmi.



S príchodom leta pozornosť pútali najmä brutálne boje o východné mesto Bachmut, ale aj nepretržité nálety ruských rakiet a bezpilotných lietadiel na civilné oblasti Ukrajiny vrátane miest ďaleko od frontu. Nad konfliktom sa tiež temne vznášal prízrak jadrovej eskalácie.

V uplynulom týždni sme však boli svedkami novej hrôzy - ekologickej devastácie spôsobenej človekom, keď predpokladaný ruský útok na priehradu vodnej nádrže Kachovka na rieke Dneper viedol k rozsiahlym záplavám a evakuácii tisícov civilistov.



Teraz sa však zdá, že Ukrajina už pochoduje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj síce ostýchavo hovoril o podrobnostiach, ale v sobotu to potvrdil na tlačovej konferencii po boku kanadského premiéra Justina Trudeaua.

Čas je na posúdenie dôležitý

Analytici dospeli k záveru, že významné operácie sa rozbehli najmenej na troch kľúčových frontoch – na východe cez zakrvavený terén okolo Bachmutu a smerom k okupovanému Luhansku; na juhovýchode do Doneckej oblasti; a na juhu do častí Záporožskej oblasti kontrolovanej ruskými jednotkami a smerom k Azovskému moru.

Rusko oblasť zamýšľaného ukrajinského postupu výrazne posilnilo, pretože úspech Ukrajiny by tu pre Kremeľ znamenal strategickú katastrofu. „Rovinaté polia v Záporožskej oblasti boli dlho považované za pravdepodobné a výhodné ohnisko protiútoku,“ vysvetľovali moji kolegovia z Washington Postu. „Prerezaním tohto územia by Kyjev mohol prerušiť pozemný most medzi pevninským Ruskom a Krymom. Tým by odrezal ruské zásobovacie línie vedúce z východu na západ.“

Poloha tohto regiónu „v srdci frontovej línie znamená, že akýkoľvek útok by tam, v Chersonskej oblasti, mohol uväzniť veľké množstvo ruských jednotiek,“ poznamenal Economist. „Mnohí by mohli uviaznuť aj na samotnom Kryme, ak by sa Ukrajine podarilo opäť zasiahnuť most cez Kerčský prieliv.“

Britský časopis dodal, že pre Rusko by bolo dosť problematické už len to, keby sa Ukrajina dostala na delostrelecký dostrel niektorých železničných a cestných spojení na anektovaný polostrov.

Ukrajina a jej spojenci dúfajú, že vynikajúca palebná sila a výcvik nových obrnených brigád podporovaných Západom prerazia posilnené línie Ruska. Odborníci však predpokladajú, že boje sa budú viac podobať bojom, ktoré predchádzali oslobodeniu ukrajinského Chersonu, než bleskovému ťaženiu, ktoré zničilo ruské sily v Charkove.

„Toto nie je niečo, čo sa dá posúdiť podľa niekoľkých dní bojov,“ napísal na Twitteri Michael Kofman, americký vojenský analytik a riaditeľ ruských štúdií v Centre pre námorné analýzy. Snažil sa zľahčiť rozhorčenie, ktoré na sociálnych sieťach vyvolali zverejnené ruské zábery hŕstky tlejúcich ukrajinských tankov.

„Zábery bojových strát, ktoré sa dajú očakávať, môžu mať kotviaci efekt (tendencia človeka spoliehať sa pri rozhodovaní vo veľkej miere na prvé informácie, ktoré dostane, pozn. red.). Ofenzíva sa bude odohrávať niekoľko týždňov a pravdepodobne aj mesiacov.“

Podstúpenie obrovského rizika

„Ak bude táto protiofenzíva skutočne úspešná, tak Ukrajinci nielenže oslobodia väčšiu časť svojej krajiny od brutálnej okupácie, ale tiež by mohli prinútiť viac Rusov, aby akceptovali, že túto vojnu nemôžu vyhrať, a zároveň presvedčiť Západ, aby Ukrajine naďalej poskytoval podporu, ktorú potrebuje z dlhodobého hľadiska,“ napísal Max Boot, komentátor denníka Washington Post.

David Ignatius, ďalší fejtonista z Postu, prirovnal operácie ku Dňu D v druhej svetovej vojne, teda k vylodeniu v Normandii, a k iným ofenzívam v histórii, ktoré slúžia ako „pripomienka, že armáda musí niekedy podstúpiť obrovské riziko, aby si vytvorila pozíciu pre konečné víťazstvo“.

Ukrajinský líder si plne uvedomuje, čo je v hre. Uprostred obáv z únavy Západu a najmä slabnúcej podpory USA, keďže sa blížia voľby, chce Kyjev ukázať, že značné americké a európske výdavky na podporu jeho vojnového úsilia stáli za to – a že sa ich oplatí aj udržať.



„Pozrite sa, nikto [od tejto protiofenzívy] neočakáva toľko ako my,“ povedal Zelenskyj mojim kolegom v rozhovore minulý mesiac. „Poviem vám úprimne, nie som si istý, či úplne všetci naši partneri veria, že sme schopní zlomiť Ruskú federáciu.“

Pochmúrna nálada medzi elitou

Politická a bezpečnostná budúcnosť Ukrajiny bude budúci mesiac v centre diskusií na samite NATO v litovskom hlavnom meste Vilnius, kde môžu vyvrcholiť mesiace komplikovaných sporov o potenciálne členstvo Kyjeva vo vojenskej aliancii a ďalšie bezpečnostné záruky, ktoré môžu byť poskytnuté obliehaným Ukrajincom.

V rámci Európy sa tiež líšia názory na to, do akej miery by mala byť Ukrajina povzbudzovaná v tom, aby viedla svoje kampane pred začatím rokovaní s Ruskom.

„Viem, že medzi niektorými partnermi panuje skepsa, že by bolo strašidelné, keby Ukrajina oslobodila úplne všetky svoje územia,“ povedal Zelenskyj pre denník Washington Post. „Ale napríklad ja s touto skepsou dokážem žiť a verím, že čím viac víťazstiev budeme mať na bojisku, tým viac ľudí nám, úprimne povedané, bude veriť, čo znamená, že sa nám dostane viac pomoci.“

Ukrajinská protiofenzíva tiež zvyšuje tlak na Kremeľ. Ruský prezident Vladimir Putin videl, ako sa „špeciálna vojenská operácia“, ktorú spustil minulý rok, rozrástla do ničivej vojny, ktorá prehĺbila geopolitickú izoláciu Ruska a vážne vyčerpala jeho vojenské kapacity. Niekdajší stúpenci teraz otvorene spochybňujú logiku a stratégiu, ktoré inváziu podnietili, a zároveň sa pripravujú na horšie správy.

„Ak Rusko stratí koridor na Krym, bude to veľmi vážna rana,“ povedala mojim kolegom Taťjana Stanovajová, zakladateľka politicko-analytickej spoločnosti R-Politik, ktorá má prehľad o ruských mocenských sálach. „Všetci chápu, aké je to pre Putina dôležité, a bude to znamenať, že Putin opäť správne nevypočítal situáciu a opäť ju nezvládol. Bude to znamenať veľmi vážne zlyhanie.“

Stanovajová tiež dodala: „Nálada medzi elitou je veľmi pochmúrna. Nerozumejú, aké má Putin plány, a pochybujú, či situáciu adekvátne rieši. Toto trvá už dlho, ale obavy sa stupňujú.“