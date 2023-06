USA mali spravodajské informácie o tajnom pláne Ukrajiny zaútočiť na Nord Stream

Operácia bola podľa správy "pozastavená".

WASHINGTON. Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) dostala podľa denníka The Washington Post (WP) vlani v júni informáciu , že šesťčlenný tím ukrajinskej armády plánoval explóziou zničiť plynovod Nord Stream, ktorým prúdil plyn z Ruska do Nemecka a ďalej do zvyšku Európy.

Podrobnosti o údajnom ukrajinskom pláne podľa WP americká rozviedka dostala od spravodajskej agentúry nemenovanej európskej krajiny.

V septembri 2022 plynovody Nord Stream 1 a 2 na dne Baltského mora významne poničila trojica podmorských explózií.

Detailný popis údajnej plánovanej ukrajinskej sabotáže CIA zdieľala vlani v júni s Nemeckom a ďalšími európskymi štátmi, oznámili WP zdroje, ktoré si neželali byť menované.

Dokumenty podľa novín hovoria o malom tíme potápačov ukrajinskej armády, ktorí sa zodpovedali priamo vrchnému veliteľovi ukrajinských ozbrojených síl Valerijovi Zalužnému, a sabotáž mali vykonať krátko po 17. júni 2022 po konci amerického námorného vojenského cvičenia BALTOPS. Operácia bola podľa správy "pozastavená" z neznámych dôvodov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa správy, ktorú má WP k dispozícii, o plánovanej sabotáži nevedel, "čo by Ukrajine poskytlo hodnoverný spôsob, ako poprieť účasť na útoku na civilnú infraštruktúru, ktorý by spôsobil verejný poprask a mohol by ohroziť podporu Západu pre Ukrajinu", uvádza denník.

Zapojenie do explózií, ktoré nakoniec 26. septembra Nord Stream vyradili z prevádzky, ukrajinskí zástupcovia už v minulosti odmietli a na zistenia WP zatiaľ nereagovali. Na žiadosť o komentár nereagoval ani Biely dom, ani CIA.

Niektorí zástupcovia administratívy amerického prezidenta Joa Bidena v minulosti naznačovali, že za útokmi na Nord Stream stojí Rusko, ktoré chcelo Európu prostredníctvom plynu "vydierať", a že USA s partnermi urobia všetko možné, aby zistili, čo sa stalo, píše Washington Post.

"Teraz ale Bidenovi zástupcovia v súkromí uznávajú, že neexistujú dôkazy, ktoré by priamo ukazovali na zapojenie Moskvy," píše denník a dodáva, že na rokovaniach NATO a EÚ sa teraz politici riadia nepísaným pravidlom "nehovorte o Nord Streame".

Plynovody vlastní z 51 percent ruský štátny energetický konglomerát Gazprom, miliardy do nich ale investovali aj západné energetické spoločnosti z Nemecka, Francúzska alebo Holandska.

Ukrajina sa dlho sťažovala, že Nord Stream umožní Rusku využívať iný spôsob prepravy plynu do Európy ako potrubie vedúce cez Ukrajinu, čo Kyjev pripraví o prepravné poplatky, uvádza WP.

Správa nemenovanej európskej rozviedky stojí na informácii "človeka z Ukrajiny", pri ktorom si CIA podľa WP nebola istá, že je hodnoverný, správu ale s európskymi partnermi napriek tomu zdieľala.

Údajná plánovaná ukrajinská sabotáž bola podľa správy "pozastavená", závery nemeckých vyšetrovateľov, ktoré sa zaoberajú explóziami na Nord Streame, však poukazujú na súvislosti s pôvodným údajným plánom sabotáže.

Ukrajinský zdroj európskej rozviedke napríklad uviedol, že šestica Ukrajincov si pod falošnou identitou plánovala prenajať loď, potopiť sa na dno Baltského mora a poškodiť alebo zničiť plynovod. Nemeckí vyšetrovatelia sa teraz domnievajú, že za septembrovými útokmi na Nord Stream stojí "šesť ľudí, ktorí si s falošnými pasmi prenajali loď, konkrétne jachtu menom Andromeda, vyplávali z Nemecka a vykonali sabotáž plynovodu".

Podozrenie, že sa na sabotáži Nord Streamu podieľal "najmenej jeden príslušník ukrajinskej armády", spomína tiež investigatíva skupiny nemeckých médií.

V čom sa naopak závery nemeckých vyšetrovateľov líšia od pôvodného údajného ukrajinského plánu, je, že ukrajinskí operatívci hodlali zaútočiť na Nord Stream 1, druhý plynovod správa nespomína.

Ďalším rozdielom je miesto, odkiaľ mala loď so sabotérmi vyplávať.

