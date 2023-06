Ukrajina by potrebovala 50 systémov Patriot, ale má len dva, povedal Zelenskyj

Patriot je podľa Zelenského jediný systém, ktorý dokáže zlikvidovať určité typy ruských rakiet.

V rozhovore s americkým listom The Wall Street Journal to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajina zatiaľ dostala jeden systém od Spojených štátov a jeden od Nemecka a Holandska. V tejto chvíli má prisľúbené tri ďalšie.

Zelenskyj v rozhovore uviedol, že za súčasného nedostatku zbraní si Ukrajina musí vyberať medzi ochranou civilistov a vojakov. Podčiarkol, že bez efektívnej protivzdušnej obrany je akákoľvek protiofenzíva veľmi ťažká.

"Predstavte si vojaka, ktorý chápe, že nemá nad hlavou pomyselnú strechu. A pritom nechápe, prečo v iných krajinách toto je, "povedal Zelenskyj.

Aj keď by si Ukrajina priala ďalšie dodávky zbraní zo Západu, je podľa Zelenského pripravená protiofenzívu začať. "Chceli by sme mať určité veci, ale nemôžeme čakať ďalšie mesiace," zhrnul.

Patriot je taktický obranný raketový systém, ktorý umožňuje odhaliť a likvidovať nepriateľské taktické balistické rakety, strely s plochou dráhou letu i lietadla.

Systémy majú vo výzbroji okrem USA aj Poľsko, Holandsko, Nemecko, Grécko, Rumunsko, Japonsko, Taiwan, Izrael, Saudská Arábia alebo Kuvajt.

Systém bol tiež v súvislosti s ruskou agresiou inštalovaný na leteckej základni Sliač na strednom Slovensku, nemecká armáda ho ale presunie do Litvy na ochranu júlového summitu NATO. Ďalšie systémy potom Nemecko vyslalo do Poľska, ale aj odtiaľ ich mieni stiahnuť.

