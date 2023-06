Kyjev znova čelil ruskému vzdušnému útoku, zomreli traja ľudia

O život prišlo aj dieťa.

KYJEV. Traja ľudia vrátane dieťaťa v noci na štvrtok zomreli pri ďalšom ruskom vzdušnom útoku na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, najmenej 12 ďalších osôb bolo zranených.

Informujú o tom ukrajinské médiá s odvolaním sa na políciu.

Kyjev zažil ďalší útok

Ukrajinské letectvo hlási zostrelenie všetkých desiatich pri útoku použitých ruských striel Iskander. Obete, zranených a škody podľa neho spôsobili padajúce trosky zničených rakiet.

"Dnes je medzinárodný deň detí. Rusko v noci znovu zabilo v Kyjeve dieťa," uviedol podľa agentúry Reuters šéf prezidentskej kancelárie Andrij Jermak, ktorý Moskvu obvinil z toho, že od roku 2014 "pácha na malých Ukrajincoch zločiny". "Od 24. februára 2022 nikto nepochybuje - je to skutočná genocída," doplnil.

Podľa ukrajinskej prokuratúry zahynuli od vlaňajšieho februára, keď Rusko rozpútalo proti Ukrajine vojnu, stovky detí.

Rusko popiera, že by sa zameriavalo na civilistov alebo sa dopúšťalo vojnových zločinov, ale jeho invázne sily spôsobili v ukrajinských mestách spúšť a opakovane zasahujú obytné oblasti, pripomína Reuters.

Štvrtkový úder je už najmenej osemnásty od začiatku mája. Rusko zintenzívnilo vzdušné útoky na Kyjev a ďalšie mestá v poslednom čase, keď sa ukrajinská armáda pripravuje na očakávanú protiofenzívu.

Intenzívnejšie ostreľovanie a útoky zo strany Ukrajiny potom hlásia ruské prihraničné regióny, najmä Belgorodská oblasť.

Podľa serveru The Kyiv Independent bolo vo štvrtok v ukrajinskej metropole skoro ráno počuť niekoľko výbuchov. Zomrelo deväťročné dievča, jej tridsaťštyriročná matka a ďalšia tridsaťtriročná žena, uviedla podľa agentúry Ukrinform polícia.

Poškodené bolo zdravotnícke zariadenie, škôlka, obytné domy a automobily. Podľa kyjevskej správy sú škody hlásené z Desňanskej štvrte na východe metropoly a tiež z Dniprovskej časti, ktorá sa nachádza bližšie centru.

Ukrajinské úrady sa zaoberajú aj prípadom, keď sa v čase leteckého poplachu podľa miestnych obyvateľov neotvoril jeden kryt.

Kyjevčan, ktorý sa predstavil ako Jaroslav uviedol, že jeho žena a ďalší dvaja ľudia vrátane dieťaťa zomreli v Desňanskej štvrti, keď sa pokúšali dostať do miestneho protileteckého krytu, ale nikto im neotvoril.

"Ľudia dlho klopali, veľmi dlho klopali a nikto (neotvoril dvere)... Boli tam ženy, deti a nikto neotvoril. V tej chvíli to priletelo," opísal podľa serveru Ukrajinska pravda Jaroslav.

Jeho žena podľa neho bežala do krytu aj s dieťaťom, ktoré úder prežilo. On sám bol v tej chvíli o trochu ďalej, pretože sa snažil nájsť niekoho, kto by kryt otvoril.

Neskôr Ukrajinská pravda napísala, že prokuratúra vyšetruje zdravotnícke zariadenie, kde zostal pri vzdušnom údere kryt uzavretý.

