Holandsko zabavilo pozemok bývalého Putinovho zaťa, mal obchádzať sankcie

Faassen bol manželom Marije Voroncovej.

AMSTERDAM. Holandskí prokurátori skonfiškovali pozemok neďaleko Amsterdamu, ktorý patrí bývalému zaťovi ruského prezidenta Vladimira Putina.

Uviedol to denník The Guardian s odvolaním sa na vyšetrovanie, ktoré viedol s dvoma investigatívnymi weby.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyhýbanie sa sankciám

Holandský podnikateľ Jorrit Faassen, ktorý bol predtým ženatý s Putinovou staršou dcérou, bol podľa denníka vypočúvaný kvôli obchádzaniu sankcií.

Faassen, ktorý bol manželom Marije Voroncovej, vlastní pozemok v Duivendrechte. Z holandského katastra nehnuteľností vyplýva, že bol 12. mája zadržaný v rámci trestného vyšetrovania prokuratúrou pre finančné, hospodárske a ekologické trestné činy. Tento úrad je zodpovedný za vymáhanie dodržiavania sankcií.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jachty, vily, diamanty. Exmanželka ruského viceministra míňa v Európe milióny Čítajte

Zhabanie pozemku úradmi značí, že Faassen je pravdepodobne cieľom vyšetrovania, uviedla právnička Heleen over de Lindenová.

Holandskí prokurátori sa k prípadu odmietli vyjadriť.

Faassen, ktorý žije v Moskve, bol nedávno vypočúvaný na letisku Schiphol, keď priletel do Holandska.

Uviedol to The Guardian s odvolaním sa na zdroj, podľa ktorého sa výsluch týkal podozrenia z "vyhýbania sa sankciám", Faassenovi bol tiež zhabaný notebook a mobilný telefón, krátko potom sa vrátil do Moskvy.

Pri pozemku boli protesty

Putinove dcéry Jekaterina Tichonovová (36) a Marija Voroncovová (38) nie sú verejne príliš známe. Obe boli na sankčné zoznamy Európskej únie a USA zaradené v apríli 2022, krátko po tom, ako Rusko začalo inváziu na Ukrajinu.

Na Faassena sa nevzťahujú žiadne sankcie uvalené Spojenými štátmi, EÚ ani Britániou. Faassen sa v roku 2008 oženil s Voroncovovou, ale pár sa údajne rozviedol, podľa ruských médií spolu majú desaťročného syna.

Pozemok pri Amsterdame a jeho spojenie s Faassenom sú verejnosti dobre známe.

Krátko po začatí ruskej invázie tu protestujúci vztýčili nápisy vyzývajúce Putina, aby oslobodil väzneného lídra opozície Alexeja Navaľného. Požadovali tiež, aby Voroncovová povedala svojmu otcovi, nech zastaví vojnu na Ukrajine.

Inak je pozemok o rozlohe 1 432 metrov štvorcových na adrese Molenkade 28 v Duivendrechte, oblasti juhovýchodne od Amsterdamu, pomerne nenápadný, napísal The Guardian.

V súčasnosti je prázdny, spoločnosť Faassen, ktorá je na zozname vlastníkov, však v roku 2012 požiadala o povolenie postaviť na ňom dom a šesť malých kancelárskych budov. V marci 2022 mesto konanie o povolení zastavilo s odôvodnením, že Faassen má "úzke väzby" na Putina.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nový život v Dubaji. Bohatých Rusov na rozdiel od tých v Európe averzie miestnych netrápia Čítajte

Užívajú si v Európe

Spojené štáty v marci uviedli, že spúšťajú nový zásah proti krajinám a jednotlivcom zapojeným do porušovania sankcií, čo je široký okruh činností, ktoré môžu siahať od prevádzania zakázaného dovozu do Ruska až po uľahčenie finančných záujmov Rusov, na ktorých sa vzťahujú sankcie.

Rusko využíva siete prekladísk a ďalšie spôsoby, aby sa vyhlo ekonomickej izolácii. Aktivisti sa sťažujú, že rodiny ruských úradníkov, na ktorých boli uložené sankcie, napriek vojne naďalej žijú v Európe.

Vojna na Ukrajine