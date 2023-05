Je pod kontrolou Ruska. Voda v Kachovskej priehrade neustále stúpa

V Záporožskej oblasti zaplavilo niektoré osady.

KYJEV. Hladina vody v Kachovskej priehrade na juhu Ukrajiny od februára neustále stúpa a podľa ukrajinskej spoločnosti Ukrhidroenerho stoja ruské aktivity na priehrade za zaplavením viacerých osád v ukrajinskej Záporožskej oblasti.

Informovali o tom agentúra Reuters a AP, ktoré upozornili na zatopenie domov v osade Lysohirka rozprestierajúcej sa na ostrove na rieke Dneper.

Priehradu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu okupujú Rusi. Ukrajinské úrady medzitým informovali o poškodení priehrady Karlivka v Doneckej oblasti po ruskom ostreľovaní.

Pivnice sú zatopené

Dedina Lysohirka leží asi 15 kilometrov od frontovej línie. Jej obyvatelia sa ale už nevedia schovávať pred ruskými ostreľovaním v pivniciach, pretože tie sú teraz zatopené.

"Kvôli výbuchom sa niekedy domy otriasajú," opísal Reuters štyridsaťsedemročný muž z dediny Mykola.

V dedine zvyčajne s výnimkou zimy pobýva okolo 50 ľudí, novinári Reuters ich tam ale zastihli iba šesť.

"Zvýšenie hladiny rieky Dneper, v dôsledku ktorého boli zatopené osady v Záporožskej oblasti, je spojené s ruskou okupáciou Kachovskej priehrady," citovala agentúra vyjadrenie ukrajinskej štátnej spoločnosti Ukrhidroenerho, ktorá priehradu vlastní.

O meter vyššia hladina

Výška hladiny v priehrade podľa spoločnosti dosahuje 17 metrov a je o meter vyššia, ako je v tejto časti roka obvyklé. Čo presne ale Rusi na priehrade robia, spoločnosť nevie a prístup do areálu nemá.

Neustále zvyšovanie hladiny priehrady od polovice februára podľa agentúry AP potvrdzujú tiež satelitné snímky.

Ukrajina v minulosti niekoľkokrát Rusko obvinila z prípravy útoku na priehrade. Rusko to poprelo a z plánovania takéhoto úderu naopak obvinilo Ukrajinu.

Jeden z obyvateľov Lysohirky Ihor Medunov, vysvetlil, že chce radšej v obci so svojou ženou a ich piatimi psami zostať, než aby sa presunul k synovi do Záporožia. Ak voda ešte viac stúpne, možno sa pár presunie do iného domu. "Je tu dom, ktorý je dvojposchodový," vysvetlil.

Evakuovali asi tri desiatky ľudí

Ukrajinské úrady medzitým informovali o tom, že ruské invázne sily poškodili hrádzu Karlivskej priehrady v Doneckej oblasti na východe krajiny a viacerým obciam hrozí zaplavenie.

"Ruská okupačná armáda od začiatku invázie neustále ostreľuje Karlivku, zasahuje hrádzu a ignoruje fakt, že kvôli týmto akciám budú trpieť predovšetkým civilisti," uviedol oblastný šéf Pavlo Kyrylenko podľa serveru Ukrajinska pravda.

Agentúra Unian píše, že ukrajinské úrady tam evakuovali asi tri desiatky ľudí.

Vodná nádrž Karlivka sa nachádza neďaleko okupovaného Donecka a tiež frontovej línie.

