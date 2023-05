Ukrajina Rusko Online: Bude to krvavé, bude to ťažké. Ukrajinci podľa amerického generála Rusov tak skoro nevytlačia

Rusko nedosiahne vojenské víťazstvo na Ukrajine, no tá v dohľadnom čase zrejme nevytlačí zo svojho územia všetkých ruských vojakov, povedal predseda Zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Milley.

"Túto vojnu z vojenského hľadiska Rusko nevyhrá. Jednoducho nie," vyhlásil Milley po virtuálnom rokovaní medzinárodnej kontaktnej skupiny pre koordináciu vojenskej pomoci Ukrajine.

Pôvodné strategické ciele Moskvy vrátane zvrhnutia vlády v Kyjeve sa podľa amerického generála nedajú vojensky dosiahnuť. Na Ukrajine sú však zároveň státisíce ruských vojakov a Kyjev tak v blízkej budúcnosti nedosiahne svoj cieľ opätovne dobyť celé svoje územie.

"Znamená to, že boje budú pokračovať, bude to krvavé, bude to ťažké. V určitom čase budú obe strany buď rokovať o urovnaní, alebo dospejú k vojenskému záveru," uviedol Milley.

V súvislosti s dodávkami stíhačiek F-16 Ukrajine, o ktoré Kyjev dlho žiadal, generál zdôraznil, že tieto lietadlá, ani iné druhy vojenskej techniky, nie sú "zázračnými zbraňami".

Rozhodnutie dodať ukrajinským silám západné bojové lietadlá Milley označil za výsledok "tvrdej vojenskej analýzy" zohľadňujúcej náklady, prínosy a riziká.

Potreby na bojisku sa podľa neho neustále menia a na začiatku ruskej invázie pred 15 mesiacmi boli na ukrajinskej strane iné ako v súčasnosti. Spojenci preto o tom rozhodujú krok po kroku. "Nerobí sa to ľahkovážne," zdôraznil. (TASR)