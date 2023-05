Pre nesúhlas s letmi do Ruska sú v Gruzínsku vo väzbe desiatky aktivistov

Putin zrušil zákaz letov ruských leteckých spoločností do Gruzínska.

TBILISI/PRAHA. Gruzínska letecká spoločnosť Georgian Airways neumožní prezidentke Salome Zurabišviliovej nastúpiť do svojich lietadiel, kým sa hlava štátu "neospravedlní gruzínskemu ľudu". Oznámil to riaditeľ spoločnosti Tamaz Gaiašvili.

Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) ide o reakciu na bojkot národného dopravcu, ktorý Zurabišviliová vyhlásila v sobotu po tom, ako spoločnosť Georgian Airways vypravila svoj prvý priamy let do Moskvy.

Ruská letecká spoločnosť Red Wings začne do Gruzínska lietať v júni, uviedla RFE/RL s odvolaním sa na ruskú tlačovú agentúru TASS.

Demonštranti žiadali zrušenie letov

Zurabišviliovej vyhlásenie zaznelo v čase pokračujúcich demonštrácií zvolaných opozíciou na protest proti obnoveniu leteckého spojenia s Ruskom.

Jedno z nich sa konalo aj v sobotu večer v centre Tbilisi. Jeho účastníci žiadali zrušenie letov do Ruska a prepustenie všetkých zadržaných počas protestnej akcie pred hotelom v Kachetii.

Tam boli - podľa viacerých zdrojov - ubytovaní príbuzní ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, ktorí údajne prišli do Gruzínska ako hostia na svadbu.

Gruzínske orgány tieto požiadavky opozície nesplnili, po čom demonštranti vyhlásili protest s otvoreným koncom.

V dôsledky zatýkania počas protestov sú teraz vo vyšetrovacej väzbe desiatky opozičných demonštrantov. Hrozí im buď vysoká pokuta alebo stíhanie v rámci správneho konania, informovala RFE/RL.

Putin zrušil vízový režim

Pripomenula súčasne, že ruský prezident Vladimir Putin začiatkom mája podpísal výnos, ktorým od 15. mája zrušil vízový režim pre gruzínskych občanov.

Ďalším výnosom zrušil zákaz letov ruských leteckých spoločností a predaja zájazdov do Gruzínska, ktorý platil od roku 2019.

Zurabišviliová označila toto rozhodnutie ruských orgánov za provokáciu a za krok neprijateľný v čase prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Gruzínska vláda a vládnuca strana Gruzínsky sen obhajujú obnovenie letov do Ruska, zatiaľ čo gruzínska opozícia viní vládu z proruských postojov.

Prvé lietadlo ruskej leteckej spoločnosti Azimut pristálo na medzinárodnom letisku v Tbilisi v piatok 19. mája. Bol to prvý let z Moskvy do Tbilisi za posledné štyri roky.

