Zbeh od wagnerovcov, ktorý požiadal v Nórsku o azyl, sa chce vrátiť do Ruska

OSLO. Niekdajší člen ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Andrej Medvedev, ktorý po januárovom prekročení hranice požiadal o azyl v Nórsku, sa chce vrátiť do Ruska. Podľa agentúry Reuters to 26-ročný Rus povedal v jednom z videí zverejnených v stredu na YouTube. Návrat si želá aj napriek tomu, že by ho to mohlo ohroziť na živote, dodal.

Medvedev vo svojom vyjadrení uviedol, že ide o jeho vlastné rozhodnutie. "Cítil som sa ako chlapec v nejakej veľkej hre, ktorú už ale nechcem ďalej hrať," vyhlásil Rus, ktorý v minulosti tvrdil, že bojoval v radoch inváznych jednotiek na Ukrajine.

"Nedávno som si povedal, že som pripravený vrátiť sa do Ruska. Obrátil som sa na ruské veľvyslanectvo v Osle a požiadal ich, aby mi s návratom pomohli," uviedol Medvedev v jednom z piatich publikovaných videí.

Rus už skôr oznámil, že bol na Ukrajine, ktorá sa od vlaňajšieho februára bráni ruskej vojenskej agresii, svedkom masových vrážd a že je ochotný svedčiť proti vedeniu Wagnerovej skupiny.

"Dúfal som, že tu (v Nórsku) nájdem pokoj, že zabudnem na politiku, na vojnu, na armádu, ale nedokázal som to. Uvidíme, čo sa v Rusku stane. Možno ma zabijú. Ak nie, budem vďačný," vyhlásil.

Tento rok v januári Medvedev prekročil arktickú hranicu oddeľujúcu Rusko a Nórsko. Tvrdí, že sa mu podarilo zdolať ostnatý drôt, vyhnúť sa pohraničníkom so psami i ich guľkám.

Nad Medvedevom a pravdivosťou jeho výpovedí ale visí mnoho otáznikov. Mnohí odborníci sa domnievajú, že bývalý žoldnier nemohol prekročiť prísne stráženú hranicu bez pomoci.

V apríli bol Medvedev v Nórsku uznaný vinným z výtržníctva kvôli bitke pred barom a z nosenia vzduchovky na verejnosti. Dostal podmienečný 14-dňový trest. Agentúre Reuters vtedy povedal, že sa učí nórčinu a dúfa, že v krajine dostane azyl.

