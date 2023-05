Maďarský generál urazil Poliakov. Narážal na Ukrajinu, no prekrútil inváziu nacistov

S Nemcami sa pred vojnou rokovalo, rovnako ako pred rokmi s Rusmi.

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA. Obyčajný človek si povie, že nechce vojnu, ale armáda sa nemôže spoliehať na nádej, povedal v utorňajšom rozhovore v maďarskej verejnoprávnej televízii M1 nový šéf generálneho štábu maďarskej armády generál Gábor Böröndi.

Veliteľ armády tiež povedal, že pre maďarskú vládu je dôležité, aby sa konflikty nestupňovali, čim narážal na prebiehajúcu ruskú agresiu voči Ukrajine a opakujúce sa výzvy na mierové rokovania. Toto vyjadrenie by samo o sebe rozruch nespôsobilo.

Böröndi však pobúril Poliakov prirovnaním, ktoré pri tejto príležitosti zvolil. „V roku 1939 sa nemecko-poľská vojna začala ako lokálny konflikt, ale v tomto období ho nezachytili mierovým procesom, čo viedlo k druhej svetovej vojne,“ povedal v televízii.

Neprijateľné skresľovanie dejín

Na utorňajšie vyjadrenie hneď na druhý deň reagovala poľská ambasáda v Budapešti. „Zo slov, že lokálny konflikt by neprerástol do druhej svetovej vojny, ak by ho zastavil mierový proces, som bol veľmi šokovaný,“ napísal vo vyhlásení na webovej stránke veľvyslanectva poľský veľvyslanec Sebastian Keciek.

Dá sa podľa neho chápať ako posúvanie časti viny za vojnu na Poľsko a to je „neprijateľné skresľovanie dejín, ktoré by nemalo zaznieť, osobitne nie z úst zástupcu krajiny, ktorá je naším blízkym spojencom“.