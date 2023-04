Spojené štáty budujú na Ukrajine sieť senzorov pre prípad jadrového útoku

Senzory zistia, kto za prípadným útokom stál.

WASHINGTON. Spojené štáty budujú na Ukrajine sieť radiačných senzorov, ktorá v prípade útoku jadrovou zbraňou alebo takzvanou špinavou bombou dokáže zistiť, kto za ním stál. Napísal to denník The New York Times, podľa ktorého je jedným z hlavných cieľov týchto snáh, aby v prípade, že Rusko odpáli na ukrajinskom území rádioaktívnu zbraň, bolo možné jasne preukázať jeho vinu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Experti sa od začiatku ruskej invázie z vlaňajšieho februára obávajú, či ruský prezident Vladimir Putin nie je pripravený použiť jadrové zbrane v boji, čo by bolo prvýkrát od roku 1945, keď ich vo vojne proti Japonsku nasadili Spojené štáty.

Terajšie prípravy sú podľa denníka zatiaľ najjasnejším dôkazom toho, že Washington podniká konkrétne kroky, aby sa pripravil aj na tento najhorší možný scenár ruskej vojny proti Ukrajine.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Historik Snyder vysvetľuje, prečo Rusi nepoužijú jadrovú bombu a čo môže ukončiť vojnu Čítajte

Aby Rusko nemohlo falošne obviniť Ukrajinu

Jedno zo špecializovaných oddelení amerického Národného úradu pre jadrovú bezpečnosť (NNSA) pre New York Times potvrdilo, že "v celom regióne" buduje sieť atómových senzorov, ktoré budú schopné "určiť veľkosť, umiestnenie a účinky akéhokoľvek jadrového výbuchu", čím Rusku znemožní použiť jadrové zbrane na Ukrajine bez toho, aby sa zistilo, že za útokom stálo.

Prichádzalo by to do úvahy napríklad, ak by Moskva falošne obvinila Kyjev, že odpálil jadrovú zbraň.

Obavy z toho, že by Rusko mohlo použiť jadrové zbrane, opakovane vzbudili niektoré výroky ruského prezidenta a napríklad tiež minuloročné nepodložené tvrdenie Moskvy o tom, že Ukrajina zostavuje špinavú bombu, teda takú, ktorá po výbuchu zamorí okolie rádioaktívnym materiálom pomocou explózie konvenčnej výbušniny.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bezpečnostný analytik Bednár: Jadrový útok zo strany Ruska je planou hrozbou Čítajte

Ruskí velitelia vraj preberali možnosť použitia taktickej jadrovej zbrane na Ukrajine

New York Times tiež predtým informoval o tom, že vlani v októbri ruskí vojenskí velitelia preberali možnosť použitia taktickej jadrovej zbrane na Ukrajine.

Washington pred tým opakovane varoval. Takýto krok by podľa neho bol "vážnou chybou" a znamenal by pre Rusko následky.

Novoinštalované senzory by poslúžili aj v prípade pohotovosti v niektorej z jadrových elektrární na území Ukrajiny. Ich informácie by bolo možné využiť napríklad na lepšiu ochranu verejnosti.

Vojna na Ukrajine