Britský historik: Ukrajina nie je ako Irak alebo Afganistan, naši vojaci tam neumierajú

Na Ukrajine vidíme starý aj moderný spôsob boja.

Ukrajincom vyhovujú špekulácie o tom, kedy, kde a ako začne ich ofenzíva. Prispieva to k ruskej neistote, hovorí LAWRENCE FREEDMAN, britský historik a spisovateľ, ktorý na londýnskej King's College pomohol vychovať niekoľko generácií nielen britských, ale všeobecne západných expertov na stratégiu a vojnu. V súčasnej situácii je podľa neho ukrajinská armáda v lepšej situácii ako ruská, aj keď zápasí s nedostatkom munície. A západná podpora bojujúcej Ukrajine podľa Freedmana neklesá preto, že vo vojne neumierajú vojaci členských krajín NATO.

Článok pôvodne vyšiel na webe českého denníka Hospodářské noviny.

Všetci hovoria o nadchádzajúcej ukrajinskej ofenzíve. Zvládajú ukrajinskí spojenci dostatočne kontrolovať očakávania okolo tejto ofenzívy?

Kontrolovať očakávania je zložité. A komplikujú to, samozrejme, aj úniky informácií zo Spojených štátov, podľa ktorých by to mohlo byť veľmi ťažké a mohlo by to celé viesť kpatovej situácii. Istým spôsobom to však aj pomáha, pretože ak všetci predpokladali, že Rusi budú rozmetaní, tak teraz to považujú za menej pravdepodobné.

Lawrence Freedman od roku 1982 bol profesorom vojnových štúdií na King's College London, kde pôsobil do roku 2014,

na King's College London, kde pôsobil do roku 2014, medzi jeho výskumné záujmy patria obrana, vojna a zahraničná politika,

napísal napríklad knihy o falklandskej vojne a stratégii a jeho posledná publikácia z minulého roka opisuje úlohu veliteľov vo vojnách a vplyv politiky na ich rozhodovanie ,

, je nositeľom viacerých vyznamenaní,

do Prahy prišiel v apríli na pozvanie Pražského centra pre výskum mieru Karlovej Univerzity.

S očakávaniami je tu ešte jeden problém - keď počujete slovo ofenzíva, predpokladáte, že vojaci sa zdvihnú zo zákopov a vrhnú sa na nepriateľa. To sa môže stať, ale môže sa to odvíjať aj postupne s delostreleckými útokmi na ruské ciele. Môžeme vidieť mnohé pokusy ukrajinskej armády, kým sa podarí väčší pohyb alebo prielom.

Nie sme si ani istí, kde k tomu dôjde. Takže útok sa môže začať skôr, ako si to uvedomíme. Ukrajinci chcú udržať Rusov v nevedomosti o tom, kde, kedy a ako to príde. Mám podozrenie, že im vyhovuje, že existuje mnoho protichodných špekulácií, pretože to len zvyšuje zmätok v tom, čo sa chystá.



Dá sa v tejto fáze vojny predpovedať, ako dlho bude trvať?

Predpovedať je vždy veľmi ťažké. Obe strany majú limity v tom, ako dlho môžu viesť vojnu podobnej intenzity. Vidíme, že obe strany majú nedostatok munície.