Ukrajinská protiofenzíva bude mať pravdepodobne dva ciele, predpokladá bývalý šéf CIA

Vojna pokračuje. A vyžaduje neustálu podporu, tvrdí Petreaus.

WASHINGTON. Všeobecne očakávaná ukrajinská protiofenzíva sa zrejme sústredí na juh krajiny, zapoja sa do nej novovycvičení ukrajinskí vojaci a môže byť úspešná.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V rozhovore pre stanicu Rádio Sloboda to naznačil bývalý šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby David Petraeus, ktorý rovnako slúžil v minulosti ako veliteľ amerických síl v Iraku aj v Afganistane.

Zamerajú sa na dva ciele

Ukrajinská armáda podľa niekdajšieho vysokopostaveného činiteľa americkej armády bude mať pravdepodobne dva ciele - jedným bude prerušiť pozemný most medzi Krymom a Ruskom cez juhovýchodnú časť Ukrajiny, ktorý ruské vojská dosiahli v prvých mesiacoch invázie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ruský novinár Anin: Všetci Rusi sú zodpovední za to, že sa začala vojna. My tiež Čítajte

Druhým cieľom bude spôsobiť ťažké straty na veľkej časti južnej Ukrajiny a oslobodenie väčšiny okupovaných oblastí až po Krym.

Do ukrajinskej protiofenzívy, ktorá by mohla vypuknúť na prelome jari a leta, sa podľa generála zapoja okrem iného Západom dodané tanky, bojové vozidlá pechoty, rôzne vojenské systémy, pričom dôležitú úlohu bude hrať protivzdušná obrana a stíhačky MiG-29, ktoré Ukrajine odovzdali spojenci a ktoré budú poskytovať vzdušné krytie ukrajinským tankom.

Petraeus zároveň pripomenul výcvik ukrajinských vojakov na Západe. "V tejto jarno-letnej ofenzíve uvidíme nové ukrajinské sily, ktoré sú cvičené v Nemecku, Poľsku, Británii a na Ukrajine. A podľa mňa dosiahnu svoj cieľ," povedal.

Nepoučiteľná armáda

Ruská armáda sa podľa neho nevie poučiť z vlastných chýb. "Vidím, že Ukrajinci sa učia, rozvíjajú a sú lepší a lepší. A preto hovorím, že urobia to, čo Rusi nedokázali - dosiahnu efekt plošnej vojenskej operácie," uviedol Petraeus.

"Treba však podotknúť, že (ruský prezident) Vladimir Putin stále nie je presvedčený, že Rusi nedokážu poraziť Západ," poznamenal.

Podľa Petraeusa je šanca, že ak sa podarí Ukrajincom v protiofenzíve zasadiť ruskej armáde ťažké rany, mohlo by byť reálne vyjednané riešenie konfliktu. "Ale bez toho to bude pokračovať ešte ďalší rok alebo roky. A musíme byť na to pripravení," upozornil s poznámkou, že Ukrajinci sú odhodlaní urobiť, čo je nevyhnutné a Západ by teda mal byť rovnako.

"Vojna pokračuje. A vyžaduje neustálu podporu, neustále odhodlanie, a to nielen zo strany Ukrajincov, ale aj tých, ktorí pomáhajú," uviedol Petreaus.

Vojna na Ukrajine