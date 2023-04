SME Minúta: Poľsko aj Maďarsko zakázali dovoz ukrajinského obilia

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vyslovil za to, aby Ukrajina získala efektívne bezpečnostné záruky ešte pred svojím vstupom do aliancie NATO. Zelenskyj chce urýchlený vstup Ukrajiny do západnej obrannej aliancie.

Zelenskyj sa o to zasadzoval počas sobotňajšieho telefonátu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, s ktorým diskutoval o prípravách júlového summitu NATO vo Vilniuse a o jeho očakávaných výsledkoch, najmä pokiaľ ide o potrebu Ukrajiny získať účinné bezpečnostné záruky ešte pred svojím vstupom do západnej obrannej aliancie NATO.

Predpokladom pre vstup do NATO však je, že kandidátska krajina nesmie byť zapojená do medzinárodných konfliktov a sporov o hranice - Ukrajina bola pritom vlani vo februári napadnutá Ruskom. Jedným z dôvodov ruskej invázie bola snaha Ukrajiny vymaniť sa zo sféry vplyvu Ruska, orientovať sa na Západ a perspektívne aj vstúpiť do NATO.

Vo svojom videopríhovore zverejnenom v sobotu večer na sociálnej sieti Facebook Zelenskyj dodal, že osobitná pozornosť v rozhovore s Macronom bola venovaná aj realizácii ukrajinského mierového plánu. Hovorili aj o nedávnej Macronovej návšteve v Číne.

Zelenskyj tiež Macrona informoval o situácii na fronte i o zámeroch ukrajinskej armády súvisiacich s oslobodzovaním Ruskom dočasne okupovaných území Ukrajiny.

Ukrajinský prezident ocenil zámer Francúzska ďalej posilňovať podporu Ukrajiny na bojiskách vojny rozpútanej Ruskom.

Vyjadril tiež Macronovi vďaku za odsúdenie "neľudskej popravy ukrajinského vojaka ruskými vojnovými zločincami".

Video, ktoré zachytáva tento čin, sa tento týždeň objavilo na internete a vyvolalo šok a pobúrenie medzinárodného spoločenstva. Rusko vo štvrtok oznámilo, že pravosť videa preverí. Prípadom sa zaoberajú aj ukrajinské orgány činné v trestnom konaní.

Vo svojom príhovore Zelenskyj spomenul aj obete piatkového ruského raketového útoku na mesto Sloviansk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Podľa oficiálnych údajov zo soboty večera bolo pri ostreľovaní zabitých najmenej 11 civilistov - vrátane dvojročného batoľaťa. Pátranie po nezvestných osobách pokračuje. (TASR)