Vnútorné konflikty a vzájomné obviňovanie. Ďalšie uniknuté dokumenty odhaľujú spory v Moskve ohľadom Ukrajiny

Únik amerických spravodajských informácií môže byť rozsiahlejší, ako sa zdalo.

NEW YORK. Nové americké spravodajské dokumenty, ktoré sa objavili na internete, odhaľujú podrobnosti o sporoch medzi ruskými predstaviteľmi v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Píše o tom denník The New York Times.

Materiály podľa denníka okrem iného opisujú, ako ruská tajná služba FSB obviňuje ministerstvo obrany zo zatajovania ruských strát na bojisku. Zároveň svedčia o tom, že únik amerických spravodajských informácií by mohol byť oveľa rozsiahlejší, ako sa doteraz zdalo.

New York Times sa dostal k 27 stránkam tajných dokumentov, ktoré neboli súčasťou 53-stranovej sady medializovanej na konci minulého týždňa.

Vnútorné spory v Rusku

Únik má opäť formu nafotených listov, ktoré podľa denníka pochádzajú od americkej Národnej agentúry pre bezpečnosť (NSA), Úradu riaditeľa spravodajských služieb (ODNI) aj od spravodajského oddelenia ministerstva obrany.

"Vo všeobecnosti dokumenty podčiarkujú viaceré z hlavných dôvodov, prečo sa mnohí analytici domnievajú, že ruský prezident Vladimir Putin nebol schopný za viac ako 13 mesiacov vojny dosiahnuť vojenské víťazstvo," píše New York Times.

Jedným z týchto dôvodov sú vnútorné spory a vzájomné pohadzovanie si viny za neúspechy medzi zložkami ruského štátu. V jednom z hlásení s dátumom 28. februára americkí spravodajcovia napríklad uvádzajú, že FSB obvinila ruské ministerstvo obrany zo "zahmlievania ruských strát na Ukrajine".

Vývoj prezentovali ako ďalší dôkaz "neochoty vojenských činiteľov odovzdávať zlé správy do vyšších poschodí velenia". FSB údajne vyčíslila počet zabitých a zranených Rusov na 110-tisíc, zatiaľ čo číslo prezentované ruským ministerstvom obrany uniknuté hlásenie nešpecifikuje.

Hrozba pre bezpečnosť Spojených štátov

Podľa New York Times sú tieto informácie zrejme založené na elektronických odposluchoch amerických tajných služieb a spoločne s ďalšími materiálmi ilustrujú, ako hlboko americkí spravodajcovia prenikli do takmer všetkých zložiek spravodajského aparátu a vojenských štruktúr v Rusku.

Taktiež však naznačujú väčší rozsah úniku utajovaných skutočností, ktorý Washington postihol. Každý novoodhalený spravodajský dokument prináša riziko prezradenia spôsobov, ktorými sa tieto informácie zhromažďujú, pripomína New York Times.

Americkí predstavitelia médiám potvrdzujú, že aspoň časť dokumentov, ktorých obsah sa v posledných dňoch dostáva na verejnosť, je autentická, zatiaľ čo hovorca amerického ministerstva obrany v pondelok únik označil za hrozbu pre bezpečnosť Spojených štátov.

Moskva aj Kyjev medzitým autentickosť materiálov spochybňujú a spájajú ich s informačnými operáciami druhej zo strán konfliktu pred predpokladanou jarnou ukrajinskou protiofenzívou.

