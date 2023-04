Egypt plánoval tajne dodať Rusku tisíce rakiet, odhaľuje uniknutý americký dokument

Výroba a dodávka 40-tisíc rakiet do Ruska mala byť utajená na rozkaz prezidenta.

KAHIRA/WASHINGTON. Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, ktorý je jedným z najbližších spojencov USA, nedávno nariadil vyrobiť 40-tisíc rakiet, ktoré mali byť tajne exportované do Ruska, a to napriek vojne na Ukrajine.

S odvolaním sa na uniknutý americký spravodajský dokument o tom napísal denník The Washington Post.

Chceli sa vyhnúť problémom so Západom

Časť prísne tajného dokumentu zo 17. februára sumarizuje údajné rozhovory medzi Sísím a vrchnými egyptskými vojenskými predstaviteľmi a spomína tiež plány na dodávky delostreleckej munície a strelného prachu Rusku. Sísí podľa dokumentu dal úradníkom pokyn, aby výrobu a dodávku rakiet do Ruska utajili, "aby sa vyhli problémom so Západom".

Denník The Washington Post získal dokument zo zložky snímok utajovaných dokumentov, ktoré boli vo februári a marci zverejnené na diskusnej platforme Discord, obľúbenej medzi hráčmi počítačových hier.

Nemenovaný americký vládny úradník Washington Postu povedal, že podľa informácií USA Egypt plán doteraz neuskutočnil. "Nie sme si vedomí, že by sa tento plán realizoval," uviedol.

Silnejšie vzťahy

Hovorca egyptského ministerstva zahraničných vecí uviedol, že "egyptský postoj je od začiatku založený na neangažovanosti v tejto kríze a na záväzku udržiavať rovnaký odstup od oboch strán".

"Naďalej vyzývame obe strany, aby ukončili nepriateľské akcie a dosiahli politické riešenie prostredníctvom rokovaní," dodal k vojne na Ukrajine.

Ruská invázia na Ukrajinu výrazne ochromila prístup Egypta k ukrajinskej pšenici, na ktorú sa severoafrická krajina spoliehala v 80 percentách svojho dovozu, píše denník The Times of Israel. Káhira sa následne obrátila na Moskvu so žiadosťou o pomoc, čo možno naznačuje posilnenie vzťahov medzi oboma krajinami v čase, keď Rusko čelí čoraz väčšej izolácii zo strany Západu.

Pentagon v pondelok uviedol, že únik vysoko citlivých amerických dokumentov, z ktorých sa mnohé týkajú vojny na Ukrajine, predstavuje "veľmi vážne" riziko pre národnú bezpečnosť USA. Americké ministerstvo spravodlivosti okolnosti úniku vyšetruje.

