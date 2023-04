Ešte je čas zbraní. Čína tiež vie, že na Ukrajine nenastal čas na rokovania, povedal Macron

Macron opätovne vyzval európske štáty na posilnenie strategickej autonómie v obrane, či technológiách.

PARÍŽ. Čína si uvedomuje, že v konflikte na Ukrajine nenastal čas na diplomatické rokovania. V rozhovore, ktorý v nedeľu zverejnil ekonomický denník Les Echos, to povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý tento týždeň rokoval v Pekingu s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Pri sporoch o Taiwan potom európske krajiny varoval, aby si nenechali vnútiť tempo, ktoré chcú udalostiam dať Čína či Spojené štáty.

Čas zbraní

"Myslím si, že Čína došla k rovnakému záveru ako my, a síce, že dnes je čas zbraní," povedal denníku o konflikte na Ukrajine francúzsky prezident. "Nie je čas na rokovania, hoci sa pripravujú a je potrebné vytýčiť k nim trasu," dodal Macron.

Podľa neho je cieľom dialógu s Pekingom posilniť zhodu v niektorých oblastiach, napríklad v dodržiavaní Charty OSN a práv detí, vo vôli dosiahnuť dlhodobý mier či odmietnutie použitia jadrových zbraní na Ukrajine.

"Je to teraz na Číne, aby vyvodila dôsledky zo skutočnosti, že (ruský) prezident (Vladimir) Putin rozmiestnil jadrové zbrane v Bielorusku len pár dní potom, ako sa zaviazal, že to neurobí," uviedol Macron.

Macron a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok v Pekingu rokovali s čínskym prezidentom. Podľa skorších informácií Macron pri schôdzke vyjadril presvedčenie, že Čína dokáže Rusko "priviesť k rozumu" ohľadom vojny na Ukrajine a prinúti zainteresované strany zasadnúť k rokovaciemu stolu.

S čínskym prezidentom sa tiež zhodli, že jadrové zbrane musia zostať mimo konfliktu na Ukrajine, uviedol Macron po rokovaní v Pekingu.

Väčšia autonómia

Podľa Macrona nie je v záujme európskych štátov, aby sa prehĺbila kríza okolo Taiwanu. "Najhoršie by bolo myslieť si, že my, Európania, by sme mali len nasledovať iné a prispôsobiť sa americkému tempu a prehnanej reakcii Číny," povedal denníku Macron, podľa ktorého sa Európania musia v zahraničnej politike "vzbudiť".

"Našou prioritou nie je prispôsobovať sa agende iných vo všetkých častiach sveta," povedal.

Macron opätovne vyzval európske štáty na posilnenie "strategickej autonómie" kontinentu v obrane, v prístupe k moderným technológiám či v energetike, aby Európa v týchto oblastiach nezávisela od USA či Číny. Ide o Macronovu dlhodobú tému.

"Nechceme byť závislí od ostatných v kritických oblastiach," uviedol francúzsky prezident, podľa ktorého si európske štáty túto potrebu čoraz viac uvedomujú.

