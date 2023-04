Dlhá vojna na Ukrajine podľa Si Ťin-pchinga nie je v nikoho záujme.

Emmanuel Macron sa v Číne stretol so Si Ťin-pchingom. (Zdroj: TASR/AP)

PEKING, KUANG-ČOU. Nie je v nikoho záujme, aby sa vojna na Ukrajine predlžovala, povedal čínsky prezident Si Ťin-pching francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Uviedli to čínske štátne médiá v piatok večer v správe o stretnutí oboch lídrov v Kuang-čou.

"Je v záujme všetkých zainteresovaných strán a celého sveta čo najskôr dosiahnuť prímerie a ukončenie vojny," uvádza sa vo vyhlásení. Čínsky líder dodal, že politické riešenie je jedinou "správnou cestou".

Čína podľa vyhlásenia uvíta, ak Francúzsko predstaví konkrétne návrhy na politické riešenie ukrajinskej krízy, pričom podporí Paríž a je pripravená zohrať konštruktívnu úlohu.

Macron vyzval čínskeho prezidenta, aby priviedol Rusko späť k rozumu

V separátnom spoločnom vyhlásení Čína a Francúzsko uviedli, že podporujú všetko úsilie o obnovenie mieru na Ukrajine na základe medzinárodného práva a princípov Charty OSN.

Obe krajiny sú tiež proti ozbrojeným útokom na atómové elektrárne a iné nukleárne zariadenia a potvrdzujú svoj postoj v otázke nešírenia jadrových zbraní a mierového využívania jadrovej energie.

Macron vo štvrtok vyzval čínskeho prezidenta, aby "priviedol Rusko späť k rozumu" a všetkých k rokovaciemu stolu.

Si Ťin-pching vyzval na mierové rozhovory, nijako však nenaznačil, že by Peking mohol vyvinúť tlak na Moskvu.

Macron zavítal aj medzi čínskych študentov

Macron je v Číne od stredy. Hlavnými témami sú pre neho zlepšenie diplomatických vzťahov oboch krajín, posilnenie podnikateľských väzieb, ale tiež vojna na Ukrajine.

Spoločne so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou sa snažili presvedčiť čínskeho prezidenta, aby sa ohľadom vojny na Ukrajine postavil na stranu Európy a vyvinul tlak na svojho spojenca, ruského prezidenta Vladimira Putina.

Macron v piatok navštívil aj elitnú univerzitu v Kuang-čou, kde ho privítal veľký dav študentov. Na stretnutí odpovedal na ich otázky a vyzdvihol kritické myslenie – v krajine s prísnou kontrolou médií a politiky, napísala agentúra Reuters.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron zavítal aj medzi študentov elitnej čínskej univerzity v Kuang-čou. (zdroj: TASR/AP)

Francúzsky líder v úvodnom príhovore v tamojšej telocvični zopakoval jasný postoj voči Rusku. "Je to krajina, ktorá sa rozhodne kolonizovať suseda, porušiť pravidlá, nasadiť zbrane a podniknúť inváziu," vyhlásil.

Po otázke študenta, aké zručnosti sú podľa neho potrebné pre svetlú budúcnosť, Macron spomenul vedomosti, kritické myslenie a sebavedomie.

"Kritické myslenie je rovnako dôležité ako prístup k vedomostiam. To z vás robí slobodného a emancipovaného jednotlivca," povedal pred asi tisíc študentmi. Bez kritického myslenia by podľa neho jednotlivec "nevedel, čo robiť s vedomosťami, a bol by jednoducho obeťou propagandy".

Francúzskeho prezidenta sa tiež pýtali, čo si myslí o populárnom novom chatbote ChatGPT a umelej inteligencii. Reagoval, že sa jej netreba báť, no svet by mal zaistiť, že túto technológiu vlády nepoužijú na zvýšenie kontroly nad spoločnosťou.

